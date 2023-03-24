00923是「純淨版0050」！他：減碳無企業能置身事外…差別只在時間順序

全球氣候越來越極端，各國政府都在拚減碳，台灣今年1月通過氣候變遷因應法，可見未來將有機會看到「碳排放」成為企業主要生產成本，台灣最快2024年開始徵碳費，對企業會有什麼實質影？

YouTube頻道《知美JiMMY》分享發佈影音，詳細介紹群益台灣ESG低碳（00923）這檔新上市不久的ETF。

以下為影音內容：

對一般消費者而言，商品最重要的就是定價，對於其業來說售價固定帶要獲得更高的利潤，重點就是成本。

氣候變遷因應法正式將2050年淨零碳排當作首要目標，簡單來說就是透過減量、消除，達成零溫室氣體排放的目的，過去ESG只是一項口號，做不做取決自己是否有一顆熱愛地球的心。

但最快2024年，台灣就會開始針對排碳大戶徵碳費，排碳大戶包含傳統產業的水泥、石化、鋼鐵，也包含台灣最重要的半導體產業。

當然不只台灣，歐盟也制定出碳邊境調整機制，針對特定進口產品，將實施嚴格的碳排放申報、收費，為了順利達成2025年淨零碳排目標，各大企業勢需要開此配合各國政策開始轉型，否則隨著碳排放成本越來越高，企業獲利就會越來越低。

2050達成碳中和、淨零碳排，也就是說所有企業勢必都需要在2050年之前完成轉型。

不過轉型、更新設備都需要花錢，無緣無故要生意人花錢實在不可能，畢竟創立公司的目的就是要想辦法賺更多錢，所以為了達成2050年這個長期目標，基本上大家都會設定兩個中期目標配合：

1.針對排碳大戶、大企業開始增收碳稅、碳費。 2.利用徵收來的碳稅、碳費輔助中小型企業轉型。

因為排碳大戶對逐年調升的碳排費用絕對無法坐視不管，相對地也因為公司體質相對良好，能夠有足夠的資金配合政府政策完成轉型。

待大企業成功轉型後，政府再利用當初徵收到的碳排放費用協助體質比較沒那麼好的中小企業完成轉型，由大到小2050年之前完成淨零碳排目標。

所以沒有企業可以置身事外，差別只在於時間順序的問題而已。

台灣的台積電、台達電、玉山金，也已經加入再生能源倡議組織RE100，同意2050年達成100％使用綠電的目標，可以發現這些大家耳熟能詳的企業，早早就已經開始朝向ESG目標邁進。

碳排放議題 對企業的實際影響有哪些

1.成本考量：

未來碳排放相關成本持續上升，失去產品價格優勢。

2.來自國際品牌廠壓力：

國際品牌廠不願意負擔碳排放成本、顧及企業形象，直接選擇已經符合標準的下游廠商合作

最糟糕最糟糕結果「轉型失敗」，無法應新環境被世界淘汰。

出口大國台灣 更是無法避免這場碳排放衝擊

台灣出口大國：蘋果概念股、特斯拉概念股、Google概念股

蘋果：2030年達成價值鏈碳中和，相關供應鏈有台積電、鴻海。 微軟：2030年達成淨「負」碳排，相關供應鏈有和碩、仁寶。

一間公司不做，其他企業搶著做，多少公司為了成為國際大廠的供應鏈正在努力。

群益台灣ESG低碳（00923） 純淨版0050

ESG：台灣永續評鑑等級BBB級（含）以上，且未列重大性事件黑名單企業；排除涉及爭議性產業，如：賭博、草、情色、軍武等企業。

獲利：挑選已獲利企業，近一年ROE大於O

市值：保留自由流通市值前100大企業

低碳篩選：分別排除金融業與非金融業碳密度指標最高20％的企業，最終按市值挑選前50大

台股百大市值高碳排企業碳密度前十高者

觀察台灣市值前100大企業，碳密度前10名可以發現，傳統產業：水泥、鋼鐵、塑化佔大宗。

將00923與0050進行比較也會發現，中鋼、台泥、台塑化、台塑、台化、萬海、南亞，0050單純按照市值前50大排名有納入，00923透過ESG、碳密度取市值前50大排除，所以也有人把00923稱為純淨版的0050。

00923小檔案

00923發行價的單張價格目前大約0050的八分之一。

結論

1.碳排放已經是可見未來，不可忽視的問題，各國針對碳稅、碳費所研擬方案；將導致企業成本增加、降低企業獲利能力，品牌供應鏈碳排放要求，將加速全球企業轉型速度。 2.ESG將不再是單純愛護地球口號，而是真正開始影響你我荷包、企業發展性的重要議題。

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