00923對決初代市值型ETF0050！ 專家：指數加入不可逆的產業趨勢

現在市值型的ETF種類真的愈來愈多，從單純「複製大盤」，到「納入ESG」、甚至是最新的「低碳趨勢」。

究竟這些不同的市值型產品設計，績效真的有比較好嗎？財經阿格力於YouTube頻道《阿格力博識》整理三種類型的演進以及績效，快來聽聽阿格力的觀點吧！

以下為影音內容：

市值、高股息型ETF怎麼選？

元大台灣50（0050）和元大高股息（0056）怎麼選？回答這個問題前，可以先延伸到背後這兩個大類的ETF，一個是指數型和市值型的ETF，另個則是高股息型的ETF。

過去有談到，以年輕人來講建議還是選擇市值型ETF，因為有時間等待資產隨著經濟成長，也從過去所有的回測資料看來，0050大多數的時刻，而且是很高的機率通常績效都是贏過0056的。

市值型的ETF就是跟著國家的經濟往前走；而高股息型ETF屬於殖利率選股，也因為這樣的選股邏輯，有時候反而會把一直漲的股票給踢掉，這也是造成兩者績效差異的原因之一。

也不是說現金流對年輕人不重要，只是通常往往年輕人的本金不大，配息對資產的成長幫助不大，10萬的5％跟100萬的5％不一樣；反而去買市值型的ETF，隨著年化報酬率比較高的情況下「錢滾錢」，之後要成家、購屋、買車...等，對未來的幫助會比較大。

ETF進化論！三個不同世代的產品特色

把市值型的ETF簡單分為三代

1.直接追蹤市值

單純以市值為主，誰市值大就買誰，也不去管誰的權重會不會過大，就是完全複製指數，最典型的就是臺灣50指數，另外還有像中型100。

2.納入ESG的市值型ETF

多了ESG的概念，ESG就是所謂環境（E）、社會責任（S）、公司治理（G），比較強調公司的永續經營，比較代表性的指數像是臺灣永續指數、臺灣公司治理100指數。

這些指數貞的績效有比較好嗎？根據回測的資料來看，如果做過去5年的回測，可以看到有納入ESG考量的指數，績效表現確實比大盤還要好一點。

3.市值、ESG+不可逆的產業趨勢

群益台灣ESG低碳（00923）就是第三代的市值型ETF，除了傳統市值又考量了ESG，還把低碳密度這件事情給考慮進去。

低碳密度這件事情是不可逆的一個趨勢，沒有人希望地球是越來越多碳，要碳中和。

上圖目的是是希望現階段排除對環境影響很大、獲利也還好，以及未來如果碳費正式徵收的情況下，對盈餘有衝擊的這些企業，希望能在成份股篩選將其排除。

在低碳不可逆的趨勢情況下，這樣的設計也是為了讓ETF裡面的這個股票，能夠越來越績優。

比較指數報酬率，看到臺灣低碳50指數成立的時間點比較短，就從指數成立迄今的表現來回測，可以看到表顯相當不錯，跟其他的指數相比，基本上是毫不遜色。

如果看到更久以前的資料，官網有2018到2022年的參考資料，數據顯示臺灣ESG低碳50指數，過去5年總報酬率是79.4％，比起老牌的臺灣50指數以及臺灣的加權指數都還再高。

產業比重差異

三種世代的市值型ETF，到底詳細的產業持股有什麼差異？

可以看到整體差異比例最大的地方，莫過於在傳產的部份，可以看到臺灣ESG低碳50指數的傳產佔比，只剩下5％左右，會造成這樣差異的原因主要也是有很多市值大的公司，碳排放量剛好都很大。

若用產業邏輯低碳的角度去切入的話，像是鋼鐵、水泥、朔化、汽車、油電燃氣...等，通通都會排除。因為未來只要一徵收碳稅，這些企業、產業受影響也會比較大，那與其等待轉型，這個指數的邏輯就是優先將其排除。

如果之後成功轉型低碳企業，市值也回來，該公司就又可以重新回到這個指數裡面。

00923的半導體就佔了6成之多，目前熱門、未來市場所看好的產業，莫過於最近的NVIDIA、AI、雲端，以及特斯拉、電動車...等等，其實這些的背後都代表著半導體。

不管是運算的晶片、還是自駕晶片等，所以可以預期現在的產業的趨勢，確實還是往半導體這些在走，且以台灣現在市值佔比最高的產業來說，也是半導體，所以這個ETF主要持股的產業，確實是走在時代的趨勢之上。

怎麼買最實際？單筆加碼就看景氣燈號！

其實市值型的ETF最大好處就是無腦，因為ETF的設計就是跟隨著台灣的經濟發展，只要台灣這個國家還是持續成長，市值型的ETF就是會成長。

這也是為什麼很多人說買市值型的ETF最好的方式，其實也就是定期定額。因為要短期內買到絕對便宜，或者是不小心買貴了，拉長時間來看，只要這個國家持續成長，其實這些都是小事；定期定額，建立部位才是最重要的事。

除了大家領到薪水用來定期定額以外，也能參考一些單筆加碼的這種時間點，例如目前已經連續三顆的藍燈，但是進一步看到景氣的領先指標其實已經慢慢向上勾了，這也是可以解釋近期台股不算弱的原因，因為股市總是領先未來。

領先指標大概是領先景氣燈號一季，既然已經開始慢慢往上，代表說最差的情況有可能已經過了。

根據金融海嘯以來的歷史資料，通常景氣燈號開始掉落藍燈的時候，如果往回看，藍燈發生後的一年，平均的報酬率高達20％。

市值型ETF該買誰？投資門檻也是考量

除了選股邏輯之後，單張的價格也是大家入手考量的原因之一，常常存股族最喜歡存金融股，也因為是金融股便宜好入手，真的不是說這產業多有護城河。

考量到價格和持有的成就感，00923在這一點就有優勢，因為才剛掛牌沒多久，一張大概1.5萬左右。

結論

市值型的ETF適合對於投資沒有要求並沒有太多的人，也不想花太多時間研究，又希望不要輸給大盤，跟著台灣的經濟一起成長，那市值型ETF真的是最好的選擇。

不過市場一定是有波動，沒有穩贏的投資。所以在投資之前還是要思考每一個面向，包含資金的配置不要壓過大，如果壓身壓一遇到波動，一次帳面上的虧損，可能就抱不住股了。

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