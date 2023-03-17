買ETF套很深怎麼辦…賠很大該砍嗎？ 專家教戰：「這裡」當停損點

【撰文・楚狂人】

剛有聽眾問我說他投入700萬去買了富邦台灣半導體+富邦未來車+富邦公司治理，結果這波呈現45度角往下，問我該怎麼辦？需不需要先停損部份還是怎樣比較好？

我在這裡先把我的建議po給你參考，因為這個方法也不只是適用在ETF，你有個股套很深的，也可以適用，最近應該很多人都遇到類似的問題。

這種套很深的單子該怎麼處理呢？與其說現在閉眼停損，我會建議你用我之前在我的podcast第124集講過的，如果我手中股票套很深該怎麼處理的方法。

你往前找近期低點，然後把那個低點當作停損參考點，沒有跌破那個價位以前就續抱，用移動出場點操作，如果跌破最低點，就出場。

例如說，你買在100塊，今天是60塊，但前兩天最低點跌到55塊，你就把55塊當成停損點，要不要設濾網隨便你，跌破55塊就出場，沒跌破就續抱。

然後如果一路往上漲，你就把從55塊之後碰到的最高點往下算，跌10%出場，好比說，後來持續走高，走到80塊，這時候妳就用80當作移動出場的最高點，80塊跌10%就是8塊，你在跌8塊的時候出掉。

這樣做的好處是，你不用去想你會不會賣在最低點，賣掉以後會不會就反彈，沒有叫你現在就要賣股，真的反彈你也就順勢減少損失。

而且把你的注意力重新定錨在這波的最低點，而不是在你買進的成本價位，你砍掉的時候會稍微沒有這麼痛，比較可能砍得下手。

再加上說，因為停損是改成近期低點，所以如果真的跌破近期低點，可能會再開始另一波跌勢，但因為你已經出掉了，所以你就不會碰到像買宏達電那樣，一次賠掉98%的情況。

不過等你這次危機渡過以後，你可能需要調整一下投資策略，你看你中槍一次，就賠掉一百多萬，我會建議你去研究一下我的終極投資組合策略，如果你是700萬去做我的投資組合，你現在是不虧反賺的，而且一樣買進後不太需要管，你看這一來一回就差多少。

ETF不代表是安全的，很多人是買ETF賠大錢，還是要小心。

◎本文內容已獲玩股網授權，未經同意禁止取用轉載；原文請點此。