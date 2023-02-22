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00692、金融股、台積電…誰定期定額績效最好？ 專家：投資不能只看報酬

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股示意圖。本報資料照
台股示意圖。本報資料照

「想存報酬率最高個股ETF，能怎麼選呢？」 投資達人股魚於《投資嗨什麼》分享，從十大熱門定期定額排行榜，找出投資報酬率最高的名單，供投資朋友們選擇。

以下為影音內容：

2022年定期定額的熱門前十大個股及ETF名單

（資料是抓到2022年10月份）

若是投資人要進到市場來做定期定額，投資人會挑選哪一些產品，要給大家一個觀念，很多人投資的產品不一定是績效最好的，但可以肯定產品在整個設計跟穩定度上面有通過市場的考驗。

報酬率數字受取樣時間點差異影響2018年1月1日至2022年12月20日，且是每年就投一筆錢下去，整年度只有在年初（剛過完年的第一周）去買進，之後就放著不動，是用這種方式計算出所謂的複合報酬率。

第一名「護國神山」台積電（2330）知名度夠高，而且投資人認同度也還不錯，報酬率有達15.2％。

金融股也不差，尤其合庫金（5880）的部分也有到15.2％的水準。

至於ETF的部分，好的有到富邦公司治理（00692）8.7％，最差的元大高股息（0056）也還有5.2％。

而國泰永續高股息（00878）這檔很熱門的ETF報酬率5.2％感覺怪怪的，因為其他表教的產品都在2018年之前就已經發行了，所以在整個報酬率統計的週期上較長，可靠度也就比較高；但00878是在2020年的7月10日才成立，所以時間上比較短一些，所以最真實的表現還要等到時間再拉長才可以看到。

投資不能只看報酬

投資不能只看報酬，一定要將自身的風險承受度以及產品的波動度放在一起看。

比如台積電的年度波動是1.45，就是如果大盤漲了1％，就相當於台積電漲了1.45％；反過來說，如果大盤跌1％，台積電下跌的幅度也是1.45％。

以00692上述ETF報酬最好的這檔波動率1.12，會發現ETF產品最終的設計，波動度都是相對小一點，投資人在過程中都比較能去承擔風險。

上張圖就是許多投資人進到市場的寫照，明明就是一隻小貓咪，要投身進股市之前每個人又以為自己是大獅子。

明明承擔不起風險，可是卻又會為了那一點點報酬率，搞得自己很像很熱愛追逐風險一樣；在股票市場裡面不要忘記自己是誰，如果天性保守承受不起風險，就不要去追高報酬的產品，反之天生熱愛風險的人，也不要去買那些很保守的產品。

◎本文內容已獲 投資嗨什麼財經雪倫 授權，未經同意禁止取用轉載。

00692富邦公司治理 合庫金 2330台積電 個股 ETF 定期定額 金融股

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