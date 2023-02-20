用大俠武林講爛的那兩招買006208！ 他：遇股災總報酬依舊正12％

【撰文・懸緝】

投機失敗走上絕路

投資就是為了讓生活可以變得更好，若為了貪快而選擇高風險交易模式，反而讓自己陷入困頓，甚至危及生命。二月初，一則新聞引起投資圈的注意，一位港務局警員，因當沖失敗賠了上千萬，最終選擇結束生命。

每當看到這類新聞，最大受害者就是家屬，除了得承受失去親人的痛苦，且能多久走出這種傷痛沒人知道。

為了避免這種情形產生，懸緝在一開始接觸股市時，就先摒除那些高風險投資策略，也在其他文章強調「風險」及「投資心態」的重要性。所以像現股當沖、無本當沖、選擇權…這些高風險的策略，建議讀者能不碰就不碰。在股市裡，怎麼來就怎麼去，短期雖然可以贏得幸運女神的青睞，但長期下來一定會輸給人性的貪婪。

因此，我鼓勵大家選擇長期投資這條路。

可複製的2策略

存股好幾年，期間最常遇到的問題就是，每當股價在相對低點時，因為個人的預判錯誤，導致沒有資金可再買入的困境。所以找了許多方法，想要解決有效控制資金分配的問題。

而在看了大俠「股息COVER我每一天」這本書後，其中「定期定額」以及「定期不定額」這二方法我覺得滿不錯的。

1.定期定額：

這個策略可以讓資金規律地投入市場，避免人為判斷而集中買在同一區間，尤其在股市起伏較大的一年，可以買在風險較小的平均值。

假設一年有一筆20萬資金準備投入市場，預計每個月扣款2筆，可以算出每次扣款8300元。

200000 ÷ 12(月) ÷ 2(一個月扣2筆) = 8300元

2.不定期不定額：

利用股息或閒錢，平均分配在每一個下跌交易日，這個策略可以在股價大跌時，避免一次性將資金提早買光，排除人為的判斷，當股價到了谷底時，依然有資金可以繼續加碼。

公式是，剩餘閒錢或股息 ÷ 剩餘領息交易日 = 今日能買進的金額。

假設今天下跌，你想加碼買進，身上還有3萬元閒錢，離下次領息日還有50天，那今天可買的金額就是30000 ÷ 50 = 1500元。

因為每次購買前都得重算，所以也稱之為不定期不定額。

實際操作績效

去年8月，我選擇006208，實測這次定期定額與不定期不定額的策略。

投資標的：006208（富邦台50）

定期定額條件：每月18號扣款，扣款金額為3000元。

不定期不定額條件：逢低加碼。

圖片來源 / 懸緝

在8月扣第1筆時股價69.81，當8月底股價下跌到67.2時，加碼了50股零股。第2筆在9月份扣完款後，發現股價仍然下跌，那時市場也開始有很多利空的消息出來。因此在9/23-10/7之間，啟動不定期不定額的策略，從股價63元一路買到最低57元左右。

從圖片中可以看出來，從去年8月至今年的2月，這二個策略將股價從高點69.81元買到低點57.3元，再從低點買到69.45元，完整地買出微笑曲線。截至2/10止，總報酬來到+12%。

但我知道有一半因素也是幸運女神的眷顧，剛好開始扣款時是大盤要開始下跌之時。

結論

記得去年在買股的過程中，9月時大盤突然往下修正，市場也出現詭譎的氣氛，每天打開新聞都是股市利空消息，社群網站上很多網友高喊著股災要來了。但那時我是開心的，因為一直以來我都是愈跌愈買的投資者，從2019年開始就是如此。

會有這種情形發生，最大原因在於投資年限長短有關，我投資年限最少是5年會基準，所以當股市修正時，反而替我創造降成本的好時機。看到大跌就等於看到機會；相反的，若你是短期投資者，股票大跌你會看到的就是帳面上虧損的數字，恐怕就開心不起來了。

由以上的實際測試，懸緝更覺得定期定額加定期不定額是可以被複製化的。

因此有幾項心得想送給讀者： 1.好股票要買在悲觀時，別人恐懼我們要貪婪。 2.維持紀律投資，時間拉長，幸運女神早晚會眷顧你。 3.投資沒有唯一策略，找到會賺錢的方法就是好策略。 4.好的書籍可以創造那本書10倍以上的價值。

作者：懸緝

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：實測投資2策略，真的可以買出正報酬？