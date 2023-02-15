00878漲上來了不適合買？ 專家：加上股息像什麼事情都沒發生過

明天(2/16)就是00878今年第一次配息的時間點了，雖然台股今天被巴菲特擊落，不過這檔ETF看起來沒什麼受影響。

現在高股息ETF的選擇越來越多，同樣是高股息，為了做出差異化，每一檔高息ETF編制規則又有所不同，弄得投資人眼花撩亂。老實說，我在快餐店買便當都沒有這麼多選擇。

但是無論編制規則怎麼變化，最終還是從上市櫃1700檔股票裡面來挑選，而且投資人關心的，仍舊圍繞在「績效」與「費用」。

我常說，評斷一檔高股息ETF合不合格的最佳辦法，就是回頭看它在空頭時期的表現。

這樣評估的理由很簡單，會買高股息ETF的投資人，一般不求大富大貴，只要每年穩定配息就可以，所以相對大盤抗跌的屬性是必須的。否則配5%股息，股價卻跌20%，投資人最終還是會發現，怎麼好像沒有開心的感覺。

去年是00878上市以來第一次遭遇到的空頭考驗，這一年878高低點落差為18%，同期大盤為28%，所以在抗跌表現上，878絕對算得上是及格的高股息ETF。也只有具備這種抗跌條件，才有可能在下跌的過程中勇敢買進。

否則光是大盤高低點落差就逼近30%，換做個股就是20%~60%，這種幅度不要說加碼，光是嚇都嚇到掉髮了，更慘的是砍在最低，根本沒機會等到後面反彈，現在已經移除股市APP了。

自從去年10月股市落底後，如果加上股息，目前00878也回到去年6月的水準了。回頭看好像什麼事都沒發生過一樣，但是在空頭當下能不能抱得住，甚至有勇氣反向加碼，抗不抗跌才是最重要的關鍵。

有人說，「現在878漲上來了不適合買，今年股市可能還會再跌。」

我認為，有這種擔憂不如用來檢視其他持股，對於一檔明顯抗跌的高股息ETF而言，其實是不太需要擔心了。更何況，如果續漲呢？

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