006208大盤型還是00878高股息ETF好？ 專家：此時維持「這樣做」即可

去年股市陷入熊市，一路盤跌，最低點約在10月底，大盤跌破12700點，一時人心惶惶。當時不停有版友提問，市值型、ESG型、高息型ETF之中，究竟應先佈局哪一類型？當時版主發文回應，大盤陷入空頭走勢應以市值型或ESG型為優先佈局標的。以下版主分別計算幾檔市值型、ESG型、高息型ETF，2022/10/25至2023/1/31的含息報酬率：

市值型與ESG型報酬率 富邦台50（006208）／25.46％ 元大台灣50（0050）／25.03％ FT臺灣Smart（00905）／22.18％ 富邦公司治理（00692）／21.63％ 元大臺灣ESG永續（00850）／19.83％ 永豐台灣ESG（00888）／19.72％

高息型報酬率 富邦臺灣優質高息（00730）／21.22％ 元大高股息（0056）／13.42％ 國泰永續高股息（00878）／11.14％ 元大台灣高息低波（00713）／10.09％ FH富時高息低波（00731）／9.38％

同期間大盤報酬率約20.52％

從計算結果得知，高息型除了00730，其他幾檔報酬率全面落後市值型與ESG型。因此，當股市空頭時，增加資金投入市值型與ESG型ETF是不錯的策略。

「現在還適合加大資金投入市值型與ESG型ETF嗎？」版友問。

市值型與ESG型ETF一直都很適合長期投入，平時定期定額投入，空頭時加大投入資金，這是很棒的投資策略。

現在適合增加投入金額嗎？版主對於ETF的買進策略一直都是『定期買進（每月或每週），跌破月線加碼』。短線來看，今（1）日收盤，大盤指數已站上各長短均線（週線、月線、季線、年線），此時維持定期定額投入即可；如果要加大投資金額，至少等到大盤跌破月線（目前約14600點）才是比較好的加碼點。

2020年因為疫情造成的恐慌盤、2022年的熊市，可遇不可求，今年是否再來一次恐慌式重挫，不得而知。不需刻意等待絕對低點才一次性重壓，沒有人可以預測低點與高點。平時慢慢投入，跌破月線加碼金出動，長期一定能有很棒的報酬。

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