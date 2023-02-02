拿紅包買006208還0050或債券？網推這2種組合最佳：大盤多買點

春節假期結束，小朋友也開心領到不少紅包，有網友考慮將女兒的紅包用於股票投資，正考慮買006208或0050、公司債或美債、00692。不少人推薦00692、006208等，也有網友認為「最好大盤、債兩者都買」。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「幫女兒長期投資債券好，還是一樣買大盤006208好？」她表示，「疫情解封今年帶女兒去了很多親戚家拜年，長輩厚愛女兒拿了好多紅包回家，本來就有打算壓歲錢幫女兒存著拿去長期投資，我跟老公都是買台灣50，我是買006208、老公買0050」。

該網友目前考慮三大標的，一為006208或0050，「會比較偏好006208管理費用比較低」；二為公司債00740B、725B，或美債20年 00696b、679b。

三為00692，「管理費用也低，這幾年配息也不錯，可以拿來補貼女兒的所需用品費用。老公是比較偏好這檔，覺得如果是這檔也不會跟我們的證券標的搞混，也不用像債券類的要做流動的配置」。

其他網友留言「低調推00692」、「選3或是大盤+債都買，大盤多買一點」、「我是讓老公去開證券戶幫小朋友買006208」、「我還是會買006208，不然就用妳老公的買006208就不會搞混了？剛好妳老公是買0050，皆大歡喜」。

還有網友留言「可以的話當然是兩個都配置囉，公司債買進持有1-2年也許還有價差可賺，大盤比例可以多配置一點，0050、006208追蹤一樣的指數，絕對是買管理費用低的，00692是也不錯，不過我個人還是更偏好大盤ETF，買美股ETF也很棒」。