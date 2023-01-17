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0056「這樣存」365張非夢想！他：退休後每天平均1750元股利能花…

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
本報資料照
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YouTube頻道《知美JiMMY》分享，只要存下365張元大高股息（0056）就能靠現金股利安享退休生活，但一般人或許很難可以存下365張0056，不過知美解析，若是大學畢業22歲出社會開始工作，每月定期定額1萬元買0056，到65歲時候，就已經達成目標了。

以下為影音內容：

元大高股息（0056）身為台灣最老牌的高股息ETF，雖然因為納入景氣循環股，股價變化過大導致近期罵聲不斷，受益人數全台灣第一名的寶座，也正受到後起之秀國泰永續高股息（00878）的猛烈追趕。

但0056的選股策略，明明自從上市以來就沒有變動過，除了成分股從原本的30檔增加為目前的50檔，也就是說0056會納入景氣循環股這點投資人早該知道，目前價格除回23-26元區間，撇除偏見不過度放大缺點，真的不適合買進嗎？

0056股價與景氣好壞發展呈現正相關

景氣好時市場資金熱絡，賺錢的公司價格上漲；景氣差時市場資金停滯，獲利無法突破的公司價格下降，聽起來非常合理，但不知道為什麼放在0056身上就顯得非常嚴重？

將過去五年，國發會定期公布的「景氣對策燈號」與0056「價格走勢圖」放在一起比較，可發現當景氣由代表市場穩定的綠燈，轉為代表低迷的「黃藍燈」、「藍燈」，2019、2020、2022年，0056價格紛紛出現低於發行價格25元的情形。

當景氣由低迷的「黃藍燈」、「藍燈」，轉為代表熱絡的「黃紅燈」、「紅燈」，2021年則突破歷史最高價來到36.12元；可以很清楚發現，過去五年0056的價格和景氣呈現一種高度正相關的關係。

價格從25元一路漲到36元，投資人會覺得這是一項優點，但當價格從36元一路跌回25元，卻會有馬上改口說這是一項大缺點；所以現在0056價格重回23元到26元區間同時，市場又會有聲音說「0056價格變動那麼劇烈早就已經不適合存股」，但也有人會覺得這樣的價格已經來到了所謂的「合理範圍」，可以開始考慮慢慢進場撿便宜了。

0056有無景氣循環股？根本不用在意

0056預測未來一年殖利率最高，選股策略沒變過，會挑到景氣循環股，投資人早該要知道。

景氣循環股上漲，0056價格突破36元你很開心

景氣循環股下跌，0056價格跌到23元你不喜歡

其實重點根本不是，0056有沒有景氣循環股，且跟0056的選股策略根本也没有直接關係，重點是0056現在價格下跌多數投資人在不爽而已。

短期績效好眾人捧 短期績效差人人喊打

如果買進的目的只是為了高股息，為什麼36元的0056願意買，23元的0056卻不願意買？因為不論花多少錢買入一張0056，領到的現金股利都相同。

2021年景氣紅燈，0056突破歷史新高36元

2022年景氣藍燈，0056跌至23元，價格仍然不合理嗎？

且0056成分股調整從30檔調高至50檔，已經更加減少單一景氣循環股影響。

選0056還是00878？

2022年，00878含息報酬率-9.49％

2022年，0056含息報酬率-18.11％

0056選股目標：追求高殖利率

00878選股目標：追求平均殖利率

00878上市前半年也被罵到臭頭過，0056去年績效差也被罵到歪頭，大家只注意短期績效好壞，但本來就有好有壞，沒有辦法保證一檔ETF年年都比其他檔績效好，也不絕對年年都比別人差。

買入高股息ETF的目的到底是什麼？

大盤型：追求長期的資產成長

高股息：捨棄大盤型的資產成長性，換取資產現金流，進行個人運用

債券型：想要獲得比高股息更穩定的現金流

買進的資產商品，符合持有的目的，只要你認為價格合理，就没有不能持有的道理。

這樣存0056 退休至少每天爽領1750元？

有投資人的目標是累積365張0056，退休後每天利用一張0056配發的現金股利過退休生活，過去價格36元太過昂貴，現在價格重回25、26元區間，剛好可以加速持股累積速度。

一天一張0056的現金股利足夠生活嗎？近五年0056現金股利配發狀況，最少的一年是2018年配發1.45元，最多的一年是2022年配發2.1元，平均五年現金股利1.75元

就簡單假設每天最多可以領到2100元，最少1450元，平均能有1750元，單純生活可以說綽綽有餘

但要存到365張不是一件容易的事情；不過其實若是大學畢業22歲，每月省下一萬元定期定額0056，持續到退休年紀65歲就有機會

22歲到65歲，中間總共43年的時間，本金10萬元每月投入一萬元，利用年化報酬2.7％計算，總共可以累積984萬4820元，用2023年1月6號，0056收盤價25.66元計算，等於可以買下383張0056，超過365張0056的存股目標

◎本文內容已獲 知美JiMMY 授權，未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 ETF 00878國泰永續高股息 股利 退休

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