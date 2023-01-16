00900有無機會站回15元？ 他分享：「這時候」恐漲得比大盤還兇

富邦特選高股息30（00900）至2021年12月22上市，第一天上市的股價就成了目前的歷史高價，因為之後的價格就一路往下，有沒有機會能回到回15元？

YouTube頻道《陳愉昇股市經驗談》分享，00900若在大多頭行情的時候，因為選股邏輯的特性有可能會漲得比大盤還兇，是有機會能站回15元的，不過也因為容易大漲大跌，且配息金額分配不平均，他認為00900其實不適合當成存股標的。

以下為影音內容：

相信應該滿多存股投資人，都有買富邦特選高股息30（00900）這檔ETF，投資人應該最好奇的就是00900什麼時候才會回15元，畢竟他從掛牌上市就一路的往右下角走。

許多人都會疑惑，為何00900會這麼爛，掛牌上市第一天，就是歷史新高，然後就一路的往右下角走。

但其實這樣的結果不太意外，00900掛牌的第一天是在2021年的12月22號，那時候的大盤指數落在萬7-萬8附近，後來就發生了烏俄戰爭、通膨、升息等重大利空，全世界的股票都在跌，無一倖免；只能說00900生不逢時。

00900會在4、7、12月進行成分股的審核和調整，相較於00878的5、11月，和0056的6、12月還要多。

為什麼00900一年要調整這麼多次的成分股，這樣從它的選股邏輯說起，它是根據殖利率從高到低依序選取的，簡單來說，會在一檔殖利率高的股票，搶在除息錢買進，參加配息，除完息之後讀短短幾個月00900就不要這檔股票了，就會將其成分股給踢出，納入其它還沒有除息的高殖利率股票，就這樣子一直循環下去。

0056和00878都有最高五進五出的限制；00900這樣設計的遊戲規則，導致它單次調整的成分股是沒有上限的，所以很可能30檔成分股全部替換掉，難怪一年下來的殖利率可以那麼高，隨便都10％以上，簡直把「高股息」這三個字發揮到淋漓盡致。

但是殖利率再高，沒有填息都沒有用。

00900在2022年8月16日進行第一次除息（每單位配息1.2元），殖利率換算下來有9.6％，不過到現在都還沒有填息。

依據上述介紹00900的選股邏輯，成分股存在的時間都只有短短的幾個月，也就是若沒有在短暫的時間內完成填息的動作，就被換掉，那竟是等於賺了股息賠了價差，這樣的高殖利率就沒有意義了。

這樣的選股邏輯在牛市和熊市中差異會非常大，在大多頭行情中，假設每支股票都可以快速的填息，這樣00900就可以一直賺股息又不會賠價差，所以00900在大多頭的時候，應該會是一檔飆股；但00900一年成分股要更換三次，且每次的更換沒有上限，有可能30檔全部更換的情況下，買賣周轉成本算進去的話也會是一筆可觀的數字。

反之，大空頭行情，每支股票都無法在短暫的時間內填息，甚至來貼息，導致00900賺了股息賠了價差，然後又要付一堆成分股的內扣費用，所以空頭00900會跌得特別慘。

00900能回到15元嗎？

可能要等到大多頭的時候，00900是從大盤萬7-萬8跌下來的，以它的選股邏輯，在大多頭的情況下，也許大盤還不用回萬7-萬8，它可能就先飆上去15元了。

動作會比較快一點，但這個前提沒有將買賣周轉成本算進去，如果把內扣費用算進去，還能不能快速站回15元，就要先打上一個問號了。

00900適合存股嗎？

00900和00878都是屬於季配息的高股息ETF，因此這兩者通常都會被拿來做比較，00878近四次配息的金額分配得很平均（0.3、0.32、0.28、0.28），每季都落在0.3元上下；相較於00900（1.2、0.15）分配得很不平均。

且買季配息的ETF就是為了要躲二代健保，一次配息金額這麼高，一定會被扣到稅。

買高股息當存股，其實不需要大漲，只要每年穩定的配息，然後都有順利的填息就好，但00900在空頭跌得比大盤和其他高股息ETF來得兇，配息一下高一下低，很不穩定。

也許大多頭行情，它會漲得比大盤和其他高股息ETF來得兇，以它的選股邏輯來看這是很有可能的，但這種大漲大跌的方式，不適合想存股的投資人，因為存股的投資人要的就是一個穩。

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