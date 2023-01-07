降成本投資法？舉0056為例…專家：低風險承受度者也適用

【撰文・懸緝】

聽名嘴買股，焦慮的開始

多年前投入股票市場時，買了一檔有關顯示卡散熱概念股。那買的理由是什麼？因為看了幾個月的財經台後，覺得自己對於產業懂得夠多了，加上名嘴的圖卡一路飆高的數據，總覺得只剩自己還沒搭上這班狂飆列車，更認為自己已做好萬全準備，欲進入市場好好大賺一筆。

為什麼是顯示卡散熱概念個股？比特幣大漲，帶動挖礦熱潮湧現，玩家一窩蜂搶買顯示卡，導致供需失衡，連二手顯示卡都漫天喊價。自己原本想要換掉八年的桌機，聽到最入門的顯示卡都缺貨，價格也漲到快萬元，嚇得我只能延後換機了。

挖礦機示意 / 圖片來源 Ingimage

生活上顯示卡缺貨情形，加上財經台的吹捧。一天，看完財經節目後，隔天開盤立刻買進幾張。新手運的我，連續二天股價微幅上漲，心裡自然得意，更認為自己有獨到的判斷能力。

開心不到幾天，接著股價一路下跌，連續跌了幾天後，我開始慌了，怎麼會這樣？那時並沒有停損的概念，賠錢賣掉又覺得不甘心，心裡吶喊著，那可是工作賺來的辛苦錢啊！原本計畫要作價差，跌著跌著就變成存股了。只記得持股那段時間，一起床就會打開app，關心一下股價；工作時，也打開app，隨時關注股價何時能解套。回想那時的心情，帳面上-20%的未實現損益，讓我很焦慮。

直到持有一年多以後，挖礦題材又再次炒起來，當股價回到持有成本價時，就立即出脫持股，從此好幾年就沒買過股票了。

損失厭惡是焦慮的主因

2002年獲得諾貝爾經濟學獎的心理學家丹尼爾.卡尼曼(Daniel Kahneman)，提出損失厭惡（ loss aversion）的理論，是指人們面對同樣數量的收益和損失時，認為損失更加令他們難以忍受，損失帶來的負效用為收益正效用的2至2.5倍。

假設你在路邊撿到1千元，這時你的心情一定很開心；但下一秒，若這1千元不見了，這時你所要承受失去的痛苦，比起撿到1千元時的心情，絕對是2倍以上的程度。試想，撿到1千元，這筆錢是你多得的，若不見其實你也沒有任何損失，但損失厭惡的心理作用卻讓你痛苦萬分。

套用在之前買個股的案例，買進股票後，它的上漲會讓我感到開心；但當下跌時產生的損失厭惡，則讓我產生痛苦。也是因為這個原因讓我產生焦慮，每天關心股價的原因，就是何時才能解套。

以0056為例降成本概念，投資不焦慮

經由一次不適合自己的投機方式，經過幾年的研究及閱讀，發現長期投資策略更適合低風險承受度的自己。於是選了一檔能分散風險，每年又能帶來穩定現金流的ETF，0056(元大高股息)。這檔在2007成立後，除了2008及2010因特殊原因沒配息外，直至2022年皆有填息，同時，在2022年成份股也由30檔增至50檔。

圖片 / 懸緝

經由三年的配息及降成本的概念後，更確定這樣的投資方式適合自己長期堅持下去，也不會有焦慮的問題。假設未來7年，每年平均配息1元，成本就會降到12.82元，屆時股災來了，更不用擔心風險，反而是趁機加碼的機會。

結論

對比個股作價差及長期投資焦慮程度不同，懸緝歸納出三項原因：

1. 短線投資太在乎股價，情緒易受股價波動影響，忽略股票長期價值。

2. 投資心態不正確，缺乏正確的財商。

3. 資訊不對等，加上人云亦云沒有判斷資訊能力，將自己曝露在高風險中。

以上3項原因，就是產生焦慮最根本來源，主要是心理層面上的問題。欲克服這些心理層面問題，最需要改變的是大腦內的投資藍圖。

要改變藍圖，最需要的是學習指數化投資原理及投資心理學。唯有從最根本的原理學習，才能有更堅強的心理素質。學習完才了解到，投資除了要有技巧外，最重要的還是要有穩健的投資心態。不會在恐慌的市場氛圍下，而失去理性判斷的能力。

所以讀者們，若在股票市場，你認為自己沒有專業的分析能力，為了不讓投資愈來愈焦慮，可以考慮使用長期投資降成本的概念進入市場。除了可以讓投資不再那麼焦慮外，投資路上還可以走得更遠更長久。

作者：懸緝

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：投資該焦慮嗎？以0056降成本投資概念為例，投資不焦慮！