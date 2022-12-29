006208定期定額績效大公開！ 專家：明年加碼存股金額

【撰文・雪球滾滾-兩岸投資&旅行】

交易次數：11次

持有股數：898股

當日市值：56,394元

投入金額：60,731元

當日績效：-7.14％

在嘗試了近一年之後，基本確定了這種「無腦投資」的方式非常適合我，因此明年將會持續採用定投的方式買進006208和00878。

有看過之前關於定投Q&A文章的雪粉應該都知道，除了定期定額買進之外，雪球大也會主動把握能降低持股成本的機會來加快累積股數。

打算趁著年底專門寫一篇文章來比較兩者之間的績效差異，感興趣的雪粉可以留意近期更新。

為了加快股數的累積，並減少主動投資的機會，明年一月起我會把006208和00878每次投入的金額分別提升至9000元與5000元，如此一來兩者之間的比例將約回到6.4：3.6。

為什麼選擇定期定額買ETF？

對大部分上班族來說，要培養挑選股票和判斷交易價格的能力需要花費不少時間和精力去學習，甚至還要花費大把鈔票去報名「貴鬆鬆」的課程。

即便具備了投資能力，還需持續不斷投入時間和精力來做分析和研究，這對於朝九晚六的上班族來說幾乎不太可能實現。

曾經我選擇用「偷懶」的方式，通過觀看財經節目或自媒體(例如臉書/Youtube)，聽老師報「明牌」來選股，但實際上自己從來沒有研究過這家公司的財報和股東會年報，這種盲從的策略只能說是有勇無謀。

今年2月開始選擇定期定額存ETF就是希望能夠像存定存一樣讓人安心，且不需要額外投入精力去研究或操作，同時追求比定存更好的績效。

Why 006208？

全名富邦台灣釆吉50基金，追蹤的是台灣50指數，選擇台股市場上最具規模的50家公司進行投資。

我選擇這檔指數的原因只有三個：

1.高度集中：這點可能和大多數人的觀點背道而馳，你們會認為投資ETF就是為了分散持股風險，然而對於006208來說卻是一檔高度集中的ETF。

從台股上千檔上市櫃公司中精挑細選50家，而且光是第一大標的台積電就佔了近45％，前十大標的更是佔了接近70％。

2.自動汰弱留強: 我不擅長挑選股票，通過指數編撰的規則，就能夠自動進行篩選，將不合格的公司剔除，納入優秀的公司。

3. 長期向上：只要你相信台灣的經濟會越來越好，公司會越來越有競爭力，能夠為股東賺取更多的利潤，那就勇敢地買下去就對了。

鄭重聲明

1.股市有風險，投資需謹慎。本專頁文章提到的所有投資標的（包含但不限於股票和ETF）僅作為分析之用，不作為交易參考。

2.本專頁不薦任何投資標的（包含但不限於股票和ETF）。文章內容和觀點僅代表作者個人投資的思考和感悟之分享，僅供閱讀，不構成任何型式的投資建議。

作者：雪球滾滾-兩岸投資&旅行

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：富邦台50定期定額績效大公開（202212)