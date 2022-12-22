2023年電動車大爆發！ 專家：買不起特斯拉可買「這檔ETF」

財經專家阿格力喜提新車，下訂了 Model Y 後就把人生第一台車「賓士E200」賣掉。買電動車同時又可以思考哪些投資方向？阿格力藉由開箱新車的影音也跟投資人一同分享。

以下為影音內容：

選擇 Model Y 的原因是...

1.容量超大

後行李箱854L、前行李箱117L，前後超大空間非常好用；對比一般中型休旅後車廂大約才500公升出頭。

且大車廂不過車長只有4.7多公尺，在台灣環境狹小的特性下相對是比較好開，後座的空間也很好，老婆和小朋友坐在後面也會感到很舒適。

2.性能對比油車後 價格不算貴

Model Y跟原本在國外的售價價差也不會像油車那麼誇張，例如前一台的「賓士E200」在國外賣不到200萬，在台灣定價要260-270萬。

但Model Y台灣買230萬，在阿格力訂車時候美國當時的售價是210萬，只差20萬。

就算現在有降價了頂多也才價差快30萬，相比其他進口油車是價差少了許多。

3.開10年能省回換車費

因為電動車目前不用牌照跟燃料稅，且電動車基本上沒有需要保養。

且現在充電的設施跟幾年前相比，已經完善很多，現在電動車充電的問題阿格力認為已經不大。

電池、充電產業

電池相關產業比車廠更值得關注，因為電動車廠競爭太激烈，但是電池卻是產業交集，因為每一家車廠都需要用到電池。

且現在電池推陳出新的速度，其實是比電動車本身的速度還要演進更快。

車用電池目前型號有18650、2170，未來會有4680；這些型號看前兩個數字，18650的18就代表1.8公分，2170就是2.1公分，4680就是4.6公分。

換言之也就是電池越來越大顆，大顆的好處就是電池數量不用那麼多，車廠好處就是可以降低「焊接成本」，對於相關支出可以減少；所以現在很多廠商都在投資4680的電池量產，為了讓更多電動車廠商買單。

電池大廠紛紛擴充4680電池產能，如：三星SDI、LG化學、億緯鋰能、寧德時代...等。

生活投資實踐 上游原料獲利大爆發

除了電池外，投資朋友也可以多關注原料，因為一個產業越上游的廠商一定越少，所以若投資的公司越上游，整個產業發展起來的話，就比較沒有選錯股的問題。

那電池的最上游原料就是「鋰」，原料廠商全球最大就是「Albemarle Corp.雅寶公司」，看了財報，電動車產業爆發真的是差距很大，單季EPS最新到7.5元，但去年同期也財1.05元，足足高出7倍。

查看全球前5大鋰礦場的財報，也都是同樣非常厲害。

中信電池及儲能（00902） 幫你一網打盡

幾大電池商佔整體權重64％，今年以來台股因為升息和通膨的關係以及去年的基期高，導致跌得很慘。

但是基期高對電池業來說根本沒差，上述所提的雅寶去年同期EPS1元，今年變7元，何來基期的問題？對於電池廠商來說，在過去幾年可能都是低基期，因為一直在爆發成長中。

看到00902今年的績效與大盤相比，真的是強非常多，雖然也是跌，但是今年只要是小跌就已經贏過絕大多數人了。

但要提醒，00902是屬於海外型的ETF，波動率其實算是很高，也沒有漲跌幅的限制，投資人要注意相關風險。

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