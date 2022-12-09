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00878幫拉抬了00919的股價？ 專家觀察：真有差異但還不夠顯著

聯合新聞網／ 孫太
圖／中央社
圖／中央社

00878加了919前2大成分股，直接幫忙拉抬價格耶！？

如果以00878官網資訊觀察，因為00878都是換完股之後才搭配公布，因此11/24日開始可以從成分股中發現多了中鋼、瑞昱、聯發科，而中鋼和聯發科剛好又是00919的前2大成分股，這會造成這段時期績效的差異嗎？會有拉抬效果嗎？

孫太簡單做個整理：11/23~12/05

00878-16.28~16.67 +2.39%

00919-16.53~16.98 +2.72%

是否有差異！有的，但還不夠顯著，而這段時期也剛好是台股上漲的時期，所以差異到底是換股拉抬造成抑或是成分股選擇差異造成，則無法100%拆解評估。

但不論如何，00919的選股規則明顯「快」於其他檔ETF，目前看來這是不爭的事實，不可否認在選股邏輯中有「佔先機」的效果存在。

目前00919上市快2個月，熱度很多，討論也很熱烈，但還是需要「多方比較與觀察」，因為只要是好的標的，一定可以經得起「時間考驗」。

此外，日前有粉絲提到00919規模的變化問題，孫太強調，還是回歸「選股邏輯」和「成效」為主，因為規模變大也不代表淨值上升(看00878就知道)，而規模變小也不代表淨值縮水(看00919就知道)，最終還是回歸「選股邏輯」！

但規模過小，甚至小於1億會有下市風險，不利於長期投資，只是...目前這2檔ETF都沒有這樣的疑慮！

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此

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