00878成分股換血！網讚「拉抬00919股價」曝進出場原則
今年以來受益人數及規模快速成長的國泰永續高股息ETF（00878）於近期進行了半年度調整。依據MSCI指數公司資訊，本次成分股新增聯發科（2454）、瑞昱（2379）、中鋼（2002）等三檔。有網友直言，「這對00919股價是好事啊，加了919前2大成分股，直接幫忙拉抬價格耶」，另有網友建議不喜歡上述三檔標的就不要投資00878。
今年以來受益人數及規模快速成長的國泰永續高股息ETF（00878），於1日盤中完成了第4季配息的單次填息，自11月16日除息日起，歷時12個交易日。
11月底，00878所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，亦於近期進行了半年度調整。依據MSCI指數公司資訊，本次成分股新增聯發科（2454）、瑞昱（2379）、中鋼（2002）等三檔；並同時刪除華新（1605）、元太（8069）、統一（1216）等三檔。
有網友在論壇Dcard發文表示「00878成分股換血，有存00878的人注意了，成分股新增聯發科、中鋼、瑞昱；刪除華新、元太、統一」。
其他網友則留言「對00919股價是好事啊，加了919前2大成分股，直接幫忙拉抬價格耶」、「如果妳喜歡聯發科、中鋼、瑞昱就直接買他們的零股，如果你不喜歡，就不要買00878，如果當初你是因為它的名單有統一、元太、華新才買00878，就應該賣掉」。
還有網友留言「沒買存股，手上倒是有華新，22.95買進」、「裡面就是因為有元太我才不買，一堆人只會看殖利率買，真棒」、「沒差，沒在買這檔這廢etf」、「00878誰買誰87」。
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