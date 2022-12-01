00878換股最大受惠者是「這檔ETF」？網曝：0056跟00900恐跟著拉抬

國泰永續高股息（00878）人氣旺，是許多股票投資人的首選，近期正在執行11月的例行性換股，網友分析，這波換股最大受惠者正是群益台灣精選高息（00919），他直言「00919像0056升級版」，此外，00878通常也會跟進 12月0056、00900也會換股，三檔ETF拉抬00919的機率皆不小。

一名網友在PTT發文分析「00878換股受惠標的」，他表示，00878近期正在執行11月的例行性換股，目前確定納入發哥（2454聯發科）、螃蟹（2379瑞昱）、中鋼（2002），以過去三年的股利來選，會出現遞延效應。

該網友表示，「今年股利率極高的發哥、中鋼理所當然先被選進來，00919早一步建倉，自然而然受惠於00878的後續買盤，可推斷只要當年度該公司股利率竄升，00919就會先買進。

00878通常也會跟進12月0056、00900也會換股，尤其00900會加回來很多，今年7月中以前除息完的高息股，像是發哥、航運股，可以觀察是不是也會買到00919的成分股，如果也有同樣的換股效應，那00919的設計真的蠻吃香的，年底都有被動調整的資金加持」。

該網友表示，「論選股邏輯，00919更像0056升級版，00900則是極端版，加上這次0056擴增到50檔，同是預測未來配息的選股機制，更容易選到00919的成分股。綜合來看，三檔ETF拉抬00919的機率皆不小，今年就算還沒賺到配息，但可以在價差上就可以先賺一波了」。

其他網友則留言「所以高股息算是表面，看誰先吃誰豆腐才是王道」、「00919這波漲幅真的不錯」、「大吃豆腐的的時代」、「到底是吃豆腐ETF還是高股息ETF」、「878納了中鋼，又被吃豆腐，還要留嗎」、「等919績效出來了以後規模自然會增加啦」。