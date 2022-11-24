0050每月存2萬元20年後財務自由！不難卻少人達到？ 巴菲特這樣說

【撰文・財學爸-周伯瑋】

30歲就財務自由，聽起來真的十分美好！

30歲就退休，不用看慣老闆臉色、不用跟爛客戶陪笑、不用跟雞掰同事假裝好兄弟好姐妹、不用每天早起趕捷運上班…天啊！光是用想的，就陷入心理的高潮了不是嗎？

根據主計處的統計，台灣的人均薪資，30歲的年薪中位數大概在50~55萬元，目前一般認為財務自由至少要存個1000萬！距離感覺很遠啊！

根據闕又上老師回測過的數據來看，如果存ETF 0050，每個月存台幣1萬3，最好的狀況下，20年可以累積650萬（股息繼續投入），所以要有1000萬的話，月存款至少要拉到2萬了。

ㄟ…那這樣子的話，要30歲就能財富自由，10歲就要開始了耶，而且還要月存2萬！

對沒錯，理財本來就是要越早越好、本金越多越好，才有辦法享受複利的力量！

但另外一個重點是，在你10歲的時候就要有人教你這件事，不過一般人在10歲的時候，學的都是數學、自然、社會、國語等基礎課程，小學裡面不會有人教你理財這件事！

你的爸媽在你10歲的時候，只有很低的機率會幫你存2萬，因為他們也要面對信用卡、房貸、車貸、你的學費、blah blah blah！甚至每天每晚還要為了這事情吵架！

所以最好還是靠自己吧！

要靠自己的話，最晚開始的時間點就是22歲大學畢業找到正職工作之後，開始每個月存2萬，40歲就可以達到財富自由，雖然不是30歲，但其實也狠棒！因為很多人在40歲的時候，慘一點面臨中年職涯危機，好一點的當個中高階主管，但一樣天天面對雞掰人，而且說不定還更雞掰！

所以能夠在40歲退休，還是非常夢幻不是嗎？

不過上述的狀況，也不能說可以應用在每一個人的身上，畢竟也有人希望繼續在企業裡找到成就感，一直到65歲法定退休年齡之後再說，甚至拼到上帝招喚。

但不管每個人有什麼樣的選擇，放諸四海皆準的，肯定是以下的財務自由公式了：

年度被動收入 ＞ 年度費用支出

按照這個公式，我們首先可以先去了解，自己的年度支出到底有多少？是否有花費過多的部份可以省下？

把年度費用支出計算完成後，就可以推算自己每年所需要的「被動收入」了。

這裡強調「被動收入」，是因為我們在睡覺的時候，都能賺到錢，如此才稱得上是自由。

舉個例子來說，如果你的年度費用支出大約是50萬就夠了，如果用銀行定存最多1.5%的利息來計算，你的本金要3333萬，這樣就有年度被動收入50萬，如果投資在平均年報酬率5%的投資商品，本金就是1000萬。

剛剛上面說了，要有本金1000萬，就每月投資2萬在ETF 0050（年報酬率大約5%），20年就會有本金1000萬了（丟進來存的本金是480萬，所以資產有double）。

因為0050的現金配息大約都在3-4%，所以每年會給你大約30～40萬的現金股利，但這樣不夠你的年度費用支出50萬，這時就可以考慮分批把這1000萬移到有穩定高現金股息的ETF，比如說0056，一年的現金股利會發個5%以上，這樣就夠你的年度支出了。

那為何要開始不就存0056就好？因為以過去的累積績效而言，0050累積資產的速度快一些（圖1），但0056可以給投資人穩定的高配息，所以先用相對短的時間累積1000萬之後，再轉去穩定高配息的ETF。

當然你很「熟悉」這些ETF之後，你也可以依照自己的需求做更靈活的操作，也許80%放0050、20%放0056，又也許65%放0050、35%放00878之類的。

圖1：0050 vs 0056 累積績效圖／MoneyDJ

這大概是要達到財富自由最簡單的做法了吧！不過問題是，很多人看到20年，就打退堂鼓了。

有個故事是這樣的：

在多年前的一個早晨，著名跨國公司亞馬遜創始人傑夫貝索斯給巴菲特通了一個電話。

他問巴菲特：「您的投資體系這麼簡單，為什麼您是全世界第二富有的人，別人不做和您一樣的事情？」

巴菲特回答說：「因為沒人願意慢慢的致富。」

其實慢慢來比較快。

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我們一樣不敬禮解散！拜拜

作者：財學爸 - 聽故事學財報

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：30歲就達成財務自由。