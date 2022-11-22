ETF績效Top 5！人氣王00878僅排第三 冠軍是這檔「超低調高股息」
理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，2022年的股市刺激程度堪比大怒神，在人氣最高的國內股票型ETF中，目前暫居第三的是超人氣黑馬國泰永續高股息（00878），第二是高股息績效常勝軍元大台灣高息低波（00713），第一名則是超級邊緣人FH富時高息低波（00731），今年還剩1個多月時間，最後誰能成功衝線呢？
以下為影音內容：
ETF績效Top5
排行榜列出的國內股票型ETF，統計截止至11月11號。
結果很明顯，前5名就有4檔是高股息ETF，在空頭重擊之下展現了不錯的抗跌性，跌得少就算贏。
前2名更有主打著「低波動」因子，持有的投資人今年大概睡得還不錯，而排在第4名的元大MSCI金融（0055）則是持有一籃子金融股，表現依然滿穩定的。
在這TOP5名單裡面，有兩位同學值得特別說一說，第一位當然是2022年的傳奇黑馬國泰永續高股息（00878），不管是規模或受益人數的成長都是一飛衝天，而暫居第3名的成績也是有機會挑戰冠軍寶座的。
再來第2位是目前「暫時的」第一名，超級邊緣人FH富時高息低波（00731）儘管是拿金牌的熱門人選，無奈的是乏人問津。
FH富時高息低波（00731）
這位邊緣同學，明明2022年考試成績還不錯，規模卻持續下滑，投資人數也減少的高股息ETF。
復華富時台灣高股息低波動基金
成立時間：2018.04.12
上市時間：2018.04.20
發行價格：50元
追蹤指數：富時台灣高股息低波動指數
FTSE Taiwan High Dividend Low Volatility Index
每年三月進行成分股的審核與調整，1年配息1次，是在11月。
指數以「臺灣50指數」和「臺灣中型100指數」成分股為母體，再依股利率由大到小排序選出前60大標的，挑選波動度最小的40檔作為成分股，單一個股權重上限為10％；簡單來說，目標就是從市值前150大中挑選高股息且低波動的企業。
00731今年展現出抗跌特性，一大因素在於成分股金融占比不小，加上看中低波動捨棄不少電子類股，整體產業上相對分散，前五大分別是金融保險、電腦及周邊設備、通信網路、食品工業、水泥工業。
績效對照
找來3檔高股息ETF當對照，0056、00878、00713還有0050，近一年的短期績效00731靠著抗跌領先群雄，而近3年和近5年則由00713獨領風騷。
至於近10年績效，只有夠老的0056和0050有數據，0050確實很優秀年化報酬率高達11％。未來很期待00878和00713長期能交出怎樣的成績單。
殖利率
00731自2018年上市以來，年年都有配息，其中第一年並不是完整年度，不過似乎沒什麼影響，綜觀這5年，只有2020年表現略差一些，不過隔年就一個爆衝補回來，而今年身為股災中的抗跌王，殖利率沒意外有個5％上下，應該稱得上穩定。
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