0050隨台積電受惠上漲！ 專家：短、中、長期投資者「這樣操作」

15日股神巴菲特第三季買進台積電（2330）的消息一出，元大台灣50（0050）股價跟著上漲。短中長期的投資人，不同的策略各有其操作方法。

財經專家黃世聰在「聰明理財大小世」中分享，0050短、中、長期的投資人，分別有不同的操作方法，也透露台股之後的高點賣壓及低點支撐分別會落在什麼位置。

以下為影音內容：

短線

短線操作0050者 可以逢高減碼

15日台股的氣勢很強，因為巴菲特入股台灣台積電的關係，所以短線在衝。

短線的作法：可能三天沒有高點的時候，就可以賣出獲利；股價拉回再買進：有個3-4元的時候就可以做價差，可以積極偏多操作。

因為判斷這段時間是一個短期多頭的局面。

中線

中期操作者繼續抱著

那要抱到什麼時候？用兩至三個月的時間來看，若當時買進的股價若是相對低點（99或100元）。

周線三周沒破底，就可視為底部；同樣，周線三周沒有高點，就能視為中期的頂部，可以等到這時候再出場。不過還沒有看到這樣的訊號。

長線

長線仍可按月慢慢布局

買0050來「擺很久」的投資者，就還是一樣，按照自己的紀律布局。

要投資0056還是0050？

建議買0050，因為相比跌幅比較大，之後彈幅也會較高；若是投資元大高股息（0056）又是領配息的態度的話，那就每月買進。

反觀0050買來長期投資或者做價差都可以，因為它的波動幅度在今年相對0056來說會明顯很多。

巴菲特入股台積電之後，外資短時間應該會被迫強力回補，所以對0050來說的話，可能短線還有一個高點可以期待。

高點賣壓與低點支撐在什麼位置？

近期加權指數往下跌的過程中，大致呈現高點一波比一波低，低點也一波比一波低的局面，是一個下降的線型。

只要能夠突破前一波的高點，就是可能有扭轉的態勢，目前距離15000點還有一些空間，或許看有沒有機會測試到15000點的壓力。

往下來看的話，10月初的高點13850後來被跌破，近期又漲破，所以當初的高點可視為現在的一個強力支撐。

再加上美國CPI數據公布之後，又有一個上漲的大跳空缺口，也可視為這是一個支撐（約14000點），目前看起來，只要來到13850或14000點以下都視為能進場0050的買點。

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