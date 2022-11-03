他嫌「ETF太大支不能分割」年輕人買不起 網噓爆：老人想法

股票投資方式很多，可以依照自己的資金決定如何投資。有網友抱怨「ETF太大支不能分割」，他舉例0050一支股價10萬、006208一支6萬、00631L一支8萬，小資族一次只能買幾十股，直呼「股價低的ETF年輕人才看得上」，然而一番言論卻被其他人噓爆，狂嗆「買股票非一張不買的想法很老人」。

一名網友在PTT發文表示，「台灣歷史悠久的ETF 0050一支要10萬，好兄弟006208一支6萬、00631L一支8萬，小資族一個月3000元根本買不到幾股，相比之下00878 1.5萬、00900 1萬、0056 2.3萬，小資族第一次投入股票，看到那0050只能可憐的幾十股，結果發現878可以買到300股，隨隨便便一個存股達人出來都是90多張，結果才150萬成本」。

該網友表示，「股價越低的etf會不會流動性比較好，年輕人也才看得上？0050一拆十，原本10張變成100張，我看年輕人通通跑進去買了」。

一番言論被其他網友噓爆，紛紛留言「你可以買零股」、「您今年貴庚？買股票非一張不買的想法很老人呢」、「張數多看了比較爽這樣嗎」、「零股很方便啊」、「零股又沒嚴重溢價」、「希望年輕人跑進去買把股價堆高讓你出貨嗎？」、「老人才在講一支」。

還有網友留言「不看投入金額在那邊計較幾股的是不是都數學白痴啊？」、「不會因為股數比較多就漲得比較快好嗎」、「世界不是只有台灣，你可以買美股ETF」、「10萬就嫌太大？你還是別玩股票好了」、「每個月3000有定期定額的方式不是？」、「分割意義在哪？ 朝三暮四喔」、「買一張比較高尚？」另有網友坦言「零股改的真的很慢就是...年底才要變一分鐘撮一次」。