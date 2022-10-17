0056這次能填息？要參加除權息嗎…「三重點」評估再決定

元大高股息（0056）即將在今年的10月19日除息，預估每單位配發2.1元的股息，用10月12號的股價25.82元換算，現金的殖利率高達8.1％。

到底現在投資人可不可以買進0056這檔ETF呢？YouTube頻道《Caven投資成長家》提供三點分析給投資人評估，分別是「配息以及填息天數」、「收益平準金機制」、「二代健保補充費」。

以下為影音內容：

股息的多寡／填息的天數

0056這次會不會非常的難以填息？畢竟除息之後，股價會直接下跌大概8％左右。

配息金額較高的2011年，配息金額來到2.2元，現金殖利率到了8.5％，但填息天數也才花了76天。

2009年配息金額是2元，殖利率更高達了10.3％，填息天數也僅只有51天。

2013年配息金額比較少只有0.85元，殖利率3.6％，但是填息天數竟然高達116天。

這邊可以看到，0056這檔ETF它的配息金額跟殖利率，相對於填息天數來說，其實沒有完全的正相關。

沒有發生那種配息比較多，然後就比較難填息的狀況。

0056歷年績效

雖然過去不能代表未來，但是總是常會有驚人的相似。

根據上圖，可以發現12個月當中，只有9月份跟10月份跌的次數比漲的次數還要多，9月份下跌的次數高達53％，10月份部分大概86％。

統計到現在可以發現，10月份總共經歷14次，平均上漲的次數有2次，下跌的次數有12次，平均跌幅達4.6％。主要原因就是0056會在10月份開始除息，所以通常10月份的績效不會那麼好。

10月份兩次上漲分別在2015年和2010年，上漲2.9％和4％。為什麼這兩年可以上漲這麼多？

2010年上漲的原因，主要就是因為2008年有發生了次級房貸危機，那個時候0056一年之內，下跌了48％是非常的多，之後在2008年的低點開始暴漲到2010年，從13.4元漲到了27.8元，兩年的時間內成長了100％。

而2015年上半年時候，全球是發生了股災，台股跟每股都下跌了10到20％，一直到了年底才出現反彈。

從上述可以應證，0056在過去15年的歷史當中，10月份要有好的績效，要過去已經跌了很深，10月份才有可能會出現較好的績效。

11月上漲的機率是57％，14個月當中有8個月是上漲，6個月是下降，平均的報酬率是0％，意思就是11月份幾乎不會填息。

12月份上檔的機率就非常高，來到了87％，平均15個月當中有13個月在12月份當中是上漲的，平均的漲幅是來到了2.3％。

12月份下跌的兩次分別在2016跟2018年，2018發生了什麼事情？其實就是美聯儲開始升息還有縮表，進行緊縮貨幣的那一年，2018年當中美聯儲持續升息，資產負債表也持續減縮，就會導致0056也受到一些影響。

今年0056跟歷史哪一年相似？

今年其實跟2018年非常接近，甚至比2018年還要緊縮貨幣政策，今年基準利率的調升的幅度，比2018年還要強非常多，而且資產負債表也是持續縮減。

如果今年美聯儲到年底之前，還是一樣的持續緊縮貨幣政策，那0056大概會重演2018年的狀況喔。

雖然在12月份0056上漲的機會是比較高，但今年又跟2018年非常接近，所以能不能填息，還是要打上一個問號。

季度績效

只要挺過每一年的10到12月份，也就是第四季度的部分，只要到了隔年的第一季度，0056上漲的機率高達了73％。

平均的漲跌幅高達了3.4％的正漲幅，所以真的想要投資0056賺股息的話，至少要持有到隔一年的第一季才有比較高的機率去填息。

收益平準金的機制

0056沒有收益平準金，雖然說10月3號預估配發2.1元的現金股息。

但沒有收益平準金的機制，所以股息是有可能被稀釋的，根據元大投信官網，可以發現0056它的發行受益權單位總數，也就是在外流通股數。

在10月3號的時候是56億1503萬，到了10月12號的時候來到了60億8753萬，短短幾天，在外流通股數暴增將近8％。

如果元大投信公布每股配發2.1元的股息，而沒有預留一些現金的話，其實它的股息已經被稀釋了將近8％了。

會被稀釋多少？還是要以10月17號公布的實際配發金額，才可以知道這次0056到底會配發多少的股息，可能就是真實領到的股息並沒有想像中的那麼多喔。

是否要繳交二代健保的補充費？

如果持有很多張的0056，是有機會要繳交二代健保補充費。

單筆股息收入超過2萬元或未達1000萬元，就需繳交2.11％的二代健保補充費。

假設這次0056真的一張配發2.1元，也就是2100元，全部都是股利以及盈餘所得的話，只要超過10張的0056就要繳交二代健保補充費，大概要交400多元。

但是0056的2.1元，不太可能都是股利以及盈餘所得，可能會有其他的費用，像是國內財產交易所得、資本公積的部分，這兩者是不用繳交二代健保補充費的。

從2018年到2021年，配息當中需要繳交二代健保補充費的，也就是股利和盈餘所得，比例是不一定的。

2018年大約只有25％，2019年47％，2020年高達了52％，2021年也只有37％，可以看到0056的股利和盈餘所得占配息的比例是沒有固定的狀況。

若2021年股利占比37％的時候，也就是1.8元當中，有0.66元是股利，也就是每一張0056領的股息當中，有666元是來自股利或盈餘所得，這部分就是要繳交二代健保補充費，這樣計算起來只要有31張的0056，在2021年的時候就要繳交二代健保的補充費喔。

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