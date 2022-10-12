0050現在能玩短線？專家曝「兩邏輯」：空頭時就這樣操作
財經專家黃世聰之前說過，元大台灣50（0050）若下跌至10年線位置83.9元的價格，請眼睛閉起來開始買進，除非投資人不看好台灣的未來；而近日又在節目「聰明理財大小世」中分享，0050的短線操作法。
以下為影音內容：
0050短線要怎麼操作呢？
在10月5號的時候把價格102.55元的5張0050給賣掉，賣的價格是106.6元，獲利1萬8228元。
這幾天又回跌了，最新的報價（當時錄影時間）來到101.2元，已經跌破五年線（102.9元），之後應該還會買進。
在空頭的行情裡面的反彈，只要反彈靠近到10日線，甚至靠近月線，以短線來說，其實就是一個出場點。
會這樣操作短線，另有一個原因就是怕有長假效應，長假的不確定因素太大，不妨就將手上有獲利的股票出清；這在空頭行情裡面都是這樣的操作方式。
現在0050又已經破了5年線102.9元，又是一個低接的時侯，會選擇酌量進場：
1.遇到「利空不跌的時候」選擇進場
像11日的台股利空在下跌，這時候就不會進場買進。
2.第三天不破底
當日最低價沒有再破；第一天有低價，第二天沒有低價，第三天也沒有破低價，這樣會選擇進場。
用上述兩個邏輯去看這次的低檔點什麼時候買進。
這周可能會買進，因為有非常多的重要數據會公布，包含美國CPI，相信對市場或許是一個測底的時間，也是能買進ETF的時機。
本文內容與 品觀點 合作產出。
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