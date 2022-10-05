投資ETF必瞭解的三件事！ 股魚：存個股「這樣選」很多眼睛幫你盯著

「投資個股的方式可以適用在ETF嗎？ETF能看基本面投資嗎？」、「投資個股還是ETF好？」、「回測歷史資料的時間要看多久？」

對於想投資個股的新手，投資達人股魚於《投資嗨什麼》分享投資ETF必先瞭解的「三件事情」，並給投資新手若是選擇要存個股的「四個建議」。

以下為影音內容：

ETF能做基本面分析嗎？

在市場裡面，要做到分析的這個動作，不是一件簡單的事情，至於ETF的基本面可不可以做呢？答案是「當然可以」。

ETF它不是一檔股票，是很多檔股票一籃子包裹在一起成一個產品，發售給投資人，等同於買了很多間公司的零股；既然是零股也就代表還是個股，個股當然可以用基本面分析。

但一檔ETF成分股動輒30、50、甚至有100檔，若投資人要逐一去分析它的基本面再來綜合判斷，這檔ETF選股選得好不好，太麻煩了！這樣子做，就失去投資ETF的意義了。

ETF就如同股票市場裡的泡麵「簡單快速」讓投資人得到想要布局的結果，且泡麵也有分很多種口味，就像ETF有不同的產業類型；目標就是要簡化投資裡面耗費的心力。

ETF除了看成份股 還要瞭解三件事

1.產品追蹤主題

通常會投資ETF的人，絕大部分都有長期投資的想法，就跟追女朋友一樣，喜歡她在旁邊的感覺，才會想要跟她在一起；ETF也一樣，喜歡這類型的主題才能跟它走在一起。

2.指數策略內容

即便一樣是牛肉口味的泡麵，還是可以細分出很多差別。

同理一樣主題但不同的ETF做出來的績效，就還是會有所落差，這個就是指數策略所造成的差異，投資人千萬不要只看到ETF名字就衝進去投資了，要先去了解產品構成的策略。

3.歷史回測表現

投資ETF是為了賺錢，絕不是要做慈善。

賺錢就跟投入的時間點和投入的資金大小有關係，產品的回測表現，是否有符合投資人的預期，不是只看投資報酬率而已，還有歷史波動率的狀況。

通常投信基本上要給出五年的回測，有誠意會給到十年；時間拉的越長，產品的選股邏輯效果也就會看的越清楚。

不買ETF想投資個股的4個建議

從市值前150大企業中挑選

1.法人持續追蹤，財務數據造假率低

法人選股有一個習慣，就是不能購買小型股和冷門股，因為交易量太低，很容易把公司的股價買到漲停，或不小心成為公司內10％以上的股東，在法規裡面這是不被允許的。

也因為法人都買大型股，也代表盯著看的人很多，如果一有什麼問題，警訊是很快就會跑出來的。

2.訊息公開透明

因為法人追蹤多，出的報告也就多，坊間的媒體或是財經記者也會跟著報導這些公司相關訊息，所以投資人比較容易了解到公司目前的狀況。

3.存股同好多，容易交流切磋

存股的過程中有時會懷疑自己買的標的有沒有問題，如果買的是中大型的股票，代表布局的投資人也多，也許就可以找到專門的社團，找到可以討論的同好。

尤其股價下跌的時候，特別需要這樣的社團，因為人的信心通常跟股價有關係，手上的股票是賠錢的時候，信心容易動搖，這時侯社團的人可能就會幫忙做出分析，雖然內部的訊息不一定全部都是正確可相信，但是至少投資人可以有一些判斷的依據，再根據個人自身經驗去做現況判讀。

若買的是冷門股，恐怕連諮詢和討論的對象都沒有。

4.多為各行業龍頭

通常前150大的公司，絕大部分都是各行各業的產業龍頭。

本文內容已獲 投資嗨什麼、財經雪倫 授權。