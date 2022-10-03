00915和00919選股邏輯相似00878、0056？ 群益精選台灣高息將募集

高股息ETF活水不斷！先是永豐優息存股（00907）、凱基優選高股息30（00915），再來就是10月4日即將募集的00919－群益精選台灣高息了。

隨著00919即將開始募集，現階段台灣高股息ETF的檔數就有10檔；財經專家阿格力發布一則新影音，介紹00915以及00919的這兩檔新ETF的選股邏輯。

以下為影音內容：

台股近期跌得很慘，但在下跌的過程中，也讓很多存股族「磨刀霍霍」，因為覺得越跌殖利率也越高。

台灣高股息ETF就有上圖的10檔，選擇比以前多更多，接著就要來介紹，比較最新的兩檔高股息ETF00915和00919。

選股邏輯對決：00915竟然和00878有類似之處？

00915和00919有何相同之處？就是選股持池都是台灣上市前300大的股票；不過選股邏輯不同。

先看00915有一個重點就是以過去的表現為主，例如會參考過去3年的平均股利，以及最新的股利，確保這間公司的獲利不是「曇花一現」。

而未來預估的部分，00915會根據公司近四季的獲利乘以過去3年盈餘分配率，去預測下一次可能會有更好的股息。

比較之下其實00915的選股邏輯跟國泰永續高股息（00878）很像。

不同之處，在於00915多了一個「下行風險因子」，會排除進126日還原報酬最差的10％股票，減少因大跌出現，高殖利率的景氣循環股。

總歸00915有一個多因子在試圖排除景氣循環造成的影響，比如有些股票在過去兩三年況狀不錯，但是因景氣循環的關係，今年剛好股價先行反應了，通常股價會比基本面優先反應，所以這是加入下行因子的原因。

00915不追求最高股息，但求穩定低波。

致敬0056！00919不只預測還精準鎖定高息

00919跟元大高股息（0056）也類似的邏輯，就是有預測未來殖利率。

00919一年調整兩次成分股：

5月：鎖定已知高股息

根據股利率依大小排序選取前30檔（排除未公布股利及已經除息之個股），越高殖利率就會被選進來。

12月：預測明年高股息

根據預估股利率依大小排序選取前30檔；預估股利率＝股利率x（1+近3季EPS成長率）。

成分股解析，原來他們買的是...

00919真的給你高股利

從上圖可以看出，00919的殖利率真的非常高。

但是有好就有壞，這在投資市場是一定的，以殖利率為主要的選股邏輯，景氣循環股一定會被選進來。

比如航運或是IC設計類股，殖利率非常高的選進來，若不幸正處於產業下行的風險，就恐會造成股價不小的波動。

著重股息就無法避免景氣循環股，ETF只是按照邏輯選進股票。

00915看重流通性市值

00915對於流通性市值是主要排序的標準，簡單來說就是「大型股容易選進成分股」。

成分股的產業也蠻分散的，並沒有比較獨鍾哪一個產業。

景氣循環比例不高，波動度較小；00915掛牌迄今Beta值僅0.65

而00915的缺點就是，在盤勢順風順水的情況下，殖利率的表現就可能沒有00919來得好，所以投資人可以根據自己的需求去做選擇。

還有00915的換股沒有上限，在意手續費成本的人需要特別留意，相對00919則有8檔的換股上限。

總結

高股息ETF商品的選股邏輯，根據過去紀錄資料來看，也不一定是最強的，沒有完美的選股邏輯。

比方說，低波動的商品在大漲（多頭）的局勢，漲幅就會比較小，但熊市（空頭）發生的時候，會表現相對抗跌。

投資人要根據自己的投資目的，有些人只想要高殖利率的商品，但有些人訴求股息不用最好，但是股價的波動相對平穩的商品；清楚了解選股邏輯就可以挑選出適合的產品。

本文內容已獲 阿格力的生活投資學 授權。