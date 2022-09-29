台股下殺起來...存股族怎麼辦？ 專家：價格下跌不會影響公司原有價值

最近大盤修正幅度較大，有許多粉絲朋友紛紛私訊小車，字裡行間不難感受到他們的焦慮與徬徨。

其實帳面上的未實現損失持續擴大，會焦慮是人之常情。小車建議不要太認真計算未實現損失的數字，因為無論漲跌，只要不賣出，所有的損益都是「未實現的」。

然而這樣說並不是給所有套牢的朋友拿來逃避用的，大家仍須檢視自己的「持有標的」是否能維持穩定獲利（當然今年金融會衰退一點點無傷大雅）、公司組織、政策有無大幅更動之處？

只要我們的核心持股仍是符合當初買進領股利的期待，成長股依然維持技術領先、EPS成長的優勢，即使帳面上虧損，遇到價格修正不僅不必停損反而更適合買進。

「蘭生幽谷，不為莫服而不芳；舟在江海，不為莫乘而不浮。」蘭花生於幽谷，不因人們不採摘而停止芳香；船航行於江海，亦不可能因無人搭乘就不浮在水面上。因此，一間好公司不會因它的價格下跌而影響它原有的價值。

挑好股票，篤志力行。核心持股不因漲多而獲利了結，因為我們要的是「年年領股利」；跌深也不因恐懼而胡亂停損，因為我們的目標依然是「年年領股利」。

無論漲跌，莫忘初衷。

與大家共勉之。

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