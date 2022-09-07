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存股ETF定期定額就穩賺？ 股魚：「這類型」不能持續扣款

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
聯合報系資料照／記者曾原信攝影
聯合報系資料照／記者曾原信攝影

投資朋友問：「定期定額長期投資ETF，閉著眼一直扣款，是不是就會獲利？」 投資達人股魚於《投資嗨什麼》中表示以不同類型ETF為例，投資大盤指數高股息、產業主題ETF，它們的報酬差異可達3倍以上。

投資ETF不能將報酬視為唯一考量，有種類型ETF千萬不要碰；長期投資最容易遇到二種心魔，當扣款達到微笑甜蜜點時，就會擁有好報酬。

以下為影音內容：

長期投資10年，哪類型ETF獲利最高

ETF每種產品的績效，有時候會取決於時間點跟它的主題性；投資最難的是「心魔」，會影響投資人敢不敢進場和願不願意持續抱股。

高風險就伴隨高報酬；數學統計計算，長期投資下會賺錢，可是實際上做起來卻往往是另外一回事，背後都有一些人性的問題。

績效不好的買的人不見得就比較少，譬如0056總績效比較之下比較不好，但是投資的人數卻沒有比較少，因為台灣人追求錢可以進口袋（現金股利）。

定期定額 長期投資ETF就會有獲利

ETF這樣的產品可不可以持續扣款長期投資？大部分可以，但不是全部。

1.大盤指數型：可以持續扣款，大盤指數型相當於買進整體市場績效，整體社會均以做多增長的方向驅動。

2.高股息型：大部分可以，元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、元大台灣高息低波（00713）、FH富時高息低波（00731）可以（市場上發行有段時間，績效和殖利率部分，都通過市場長期的考驗。）；00900策略成效待驗證，至少看個1、2年確定整個策略效果，與投信公開說明書描述差不多的情況下，才會推薦這檔。

3.產業主題型：不一定，「電子、科技、金融、ESG」大範圍的產業主題可以特定產業範圍的綠能、電動車、免疫技術、元宇宙要多留心產業動態。

4.槓桿型：不可以，槓桿型（名稱中有正一、正二、一、反二）本身設計就是下注短期趨勢方向，並非以長期持有作為目標的產品，不適合長期投資。

投資微笑甜蜜點

所謂定期定額的觀念，它就是一個長期投資成本平準化的一個策略，市場上下震盪的過程中，投資人的成本也慢慢攤平，所以不需要等到股價回到原來的價位，就可以獲得不錯的績效。

假設開始投資，一開始成本是10元，投資的過程當中不幸股價一直往下走，第二次扣款8元，第三次剩下6元；在這個過程當中很多人就會放棄了，不過成本其實也從一開始的10元下降到了7.66元。

扣款到第四次的時候，這時候市場趨勢改變，即便還在6元股價，但這時侯會發現成本已經來到7.16元，之後第五次扣款市場回溫，股價達到8元，這時侯就已經開始獲利（賺錢）了，即便價格回到當初的10元，持有成本也已經在定期定額的過程中下降許多，也就是所謂的「微笑曲線」。

本文內容已獲 投資嗨什麼財經雪倫 授權。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00713元大台灣高息低波 00731FH富時高息低波 ETF 定期定額 台股 00900富邦特選高股息30 股魚

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