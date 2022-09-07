00882上市以來一直跌...還能逢低加碼或適時進場？他給出建議

YouTube頻道《萊姆叔叔》介紹中信中國高股息（00882）這檔ETF上市以來的「體檢報告」及漲跌的原因分析並提供相關經濟數據指標。

以下為影音內容：

中信中國高股息（00882）

受益人數12萬人，ETF規模為249億。（資料截止至8月24日）

成分股的篩選與配息政策

上市日期:2021年2月4日（發行價15元）

追蹤：恒生中國高股息率指數

成分股的調整：每年一次在6月份。

除息：半年配（每年1、7月）

2021年度的內扣成本高達1.66％

成分股的篩選：在香港掛牌的中國企業，且參考市值、成交量、流動性，並排除賭博及煙草的產業，和過去1年的波動率排序前25%的股票，需至少連續三年都有配息的股票，最後依殖利率排名選出50檔成分股。

00882最新成分股和產業分布

圖中顯示，與上市初期的配置有很大的不同，原本上市時，前三大產業為房地產23％、金融20％、工業18％；目前改為金融38％、工業14％、原物料12％，唯一同樣的是科技股的占比都非常低。

00882的配息紀錄

00882上市至今的股價走勢與配息紀錄，可以得知領到股息賠了價差，因為目前上市至今皆是空頭行情，且配息不平均，一月配得少，七月配得多。

股價越低殖利率越高的特性，00882殖利率換算下來確實有7-8％，配息僅約40％會列入國內所得，對於大戶會有節稅上的優勢。

00882的績效

生不逢時，一上市就是港股的空頭期間，不過00882的股價比港股抗跌，這一年半期間00882跌了24％（較恆生指數跌了33％），若是將00882的配息加回去計算，比較15元的發行價，至今績效為負11.5％左右。

上述三張圖標小驚嘆號的時間點，都是2021年初，也就是00882上市初期。

中國PMI指數自2021年初至今，多半是下跌趨勢，在50枯榮線以下，大環境確實不佳，中國和香港股市同步下跌至今。

另一個參考指標是恆生指數公司繪製的「恆生H股金融指數」，可以反應在香港上市的中國大型金融股的表現，以目前來說金融股獨大的00882，未來一年的走勢應該會很貼近「恆生H股金融指數」表現。

目前00882近40％的H股金融股，直到明年6月才更換成分股，也就是說H股金融指數何時止跌，就等於00882ETF何時止跌。

利用長天期均線觀察適合的進場點

從大環境來看，圖中香港恆生指數近12年間的波動非常大，以年線／半年線觀察，00882的上市時間點正是股價要跌破短中長期均線的時候，至今多半的期間股價都是位於年線／半年線之下。

反過來說，合適的進場點，用一個較長的波段來看，每隔幾年才會出現一次，等股價站上年線／半年線上，且趨勢向上時。

投資建議

投資00882ETF，除了要關心全世界經濟局勢之外，必須十分注重中國／香港的政治、經濟政策的影響，這也造成股價暴漲暴跌的主要因素之一；不像台股的走勢大部分都是跟著美股走。

00882主要成分股非科技股，今年全球科技股大幅回檔00882相對港股抗跌細數港股遭遇的困境，除了地緣政治緊張影響外資投資意願、中國政府對於債務去桿化措施，還遇到2022年初香港疫情大幅升溫，這讓今年第一季香港政府祭上最嚴格的防疫管控措施。

根據歷史數據顯示，中國/香港股市，暴漲的時候又急又快，下跌趨勢時緩慢而長遠，雖然股市的底部逐漸墊高，代表長期的趨勢是向上走，但是遭逢空頭時常常長達2-4年，買在高點遭套牢時，解套的時間會需非常久。

1.逢低加碼

對於之前已在高點購買0882的投資人，目前雖是套牢，但是加上配息，整體的虧損並不算多（至今含息總報酬約-11％。想要逢低加碼是可行的，但是要注意勿將總資產的大部分資金都投入在00882，這是相對於台股波動更大的市場。空頭期間拉長，也代表投入00882要變成正報酬的時間也拉長，時間成本、機會成本也要考量。

2.擇時進場

若是參考短天期均線進出中国、香港股市，由於股價動大，容易頻繁交易。建議觀察中長期均線（年線、半年線），短中長期均線多頭排列時再進場，雖然久久幾年才出現機會、也不能買在最低點，但是能保證有較大的機會可以買在股市的上升階段，省下時間成本，反而那時候能領到00882的高股息算是多賺的。若是反過來單純為了高股息而買入00882，以目前的行情來看，投資人等於拿時間跟中國、香港股市耗，比氣長。

本文內容已獲 萊姆叔叔（Uncle Lime） 授權。