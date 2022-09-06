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132萬定期定額存股「這兩檔ETF」3年 她：遇上股災還是賺

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
中央社
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理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，自己「台灣50」定期定額存股計畫滿3年，累積投入超過132萬元，在今年波股災衝擊之下，投資的績效會是如何呢？

以下為影音內容：

一個簡單好執行的投資法，能解決小資族和股市新手「錢不多」、「不了解股市」這兩大困擾，那就是利用「全市場型ETF」加「定期定額」來進行投資，不用看盤、不用懂財報、不花時間選股，只要持之以恆的投入，就能賺到市場合理的報酬。

最適合懶人一族，也就是被動投資法（passive investing）堅持買進持有（buy&hold）。

不過，理論歸理論，投資實際上真的會那麼簡單且順利嗎？不想紙上談兵，就親自做定期定額的存股實驗，今年已經是第三年了，且經歷了股災的洗禮績效會是如何呢？

定期定額3年績效

1.富邦台50（006208）、富邦公司治理（00692）

2019年9月6號扣了第一期定期定額，選擇標的有006208和00692，都是追蹤「臺灣50指數」。

（上圖）加總投入了132萬1036元，帳面價值144萬3943元，未實現損益是12萬2907元，損益率是9.30％。

經歷了高潮起伏，甚至一度落入熊市的一年，最後還是維持住小小賺錢的局面。

定期定額心法

今年股市表現不佳，7月初大盤一度跌破14000點，有朋友問，會不會恐慌睡不好？答案是：不會！一直都睡得很好，這一路以來就是貫徹懶人投資法。

堅持兩條金律「長期投資」和「下跌不停扣」。

每個月會把用來投資的資金分成2部分，一份定期定額，一份主動選股，在這3年的過程中，不會去猜測股價是高點還低點，也完全不在意中間的漲跌波動，有多餘的錢那個月就多扣一點，薪資成長了就提高扣款額度。

因為相信股市長期趨勢是持續上漲，短期的下跌和波動很正常，選擇全市場型、類大盤型這樣的ETF，該做的是努力拉高投資金額，讓時間和複利帶來豐碩的回報。

結論

全市場型（類大盤型ETF）加定期定額這樣的投資法，不用盯盤也不用選股，基本上0難度，非常適合廣大的上班族，每個月只要提撥閒錢扣款，然後保持耐心和信心。

想用定期定額存股實驗證明這方法適合所有投資人，差別只在於主動和被動比例的多寡。

對大多數人來說，如果績效無法勝過大盤，那就該拉高被動投資的比例，減少主動選股。

台股和美股最近50年的長期績效來看，年化報酬率約在10％附近，這是投資「整個市場」才能取得的成績，它不可能讓人一夕致富，但能一步一腳印讓資產慢慢長大。

本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權。

006208富邦台50 00692富邦公司治理 ETF 存股 台股 定期定額

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