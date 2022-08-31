0050、0056存股14年績效勝中鋼（2002）專家：股災來時更不該停扣

用定期定額且長期投資下一定會賺？

財經雪倫發布新影音表示「答案是否定」，並以熱門的個股及人氣ETF為例，驗證並非所有標的長期投資都會到賺錢；更舉出，航運類股要有超額報酬得經過一個考驗，過了這門檻就能大賺800％。

以下為影音內容：

長期投資定義

每個投資人對於長期投資的定義都不相同，有些認為一星期就算，有人覺得三至五年，答案都不相同。

從上圖根據國發會的資料顯示，走完一個景氣循環平均會需要53個月，也就是差不多4年半左右的時間。

整個景氣的全循環，會包含一個擴張期，也就是從谷底又到達高峰，也會有收縮期，從景氣高峰到景氣谷底；所以能夠約略的將長期投資定義成5年的時間，基本上10年會走完一個完整的景氣循環。

也就是說，保守一點的來說10年才算是一個長期投資。

而這張景氣循環圖，也有呈現出「微笑曲線」，也就是為什麼有人常說，只要長期投資，不要間斷，時間一拉長就能夠獲利。

長期投資宏達電（2498）、中鋼（2002）、鴻海（2317）、統一（1216）、兆豐金（2886）報酬

不過長期投資一定都會賺嗎？以下舉出幾檔個股為例：

（以下「年化報酬」計算：用總報酬除以投資年份）

宏達電（2498），2008年10月開始投資，每個月定期定額投資1萬元，投入的時間約14年，獲利是-11.84％。

同樣條件下存中鋼（2002）的話，績效大約是40.04％，年化報酬率是2.86％；其實也才比定存高出一些而已。

鴻海（2317）長期定期定額不間斷的存，2008年10月存14年，每月1萬，績效大約是51.92％，年化報酬率大約是3.7％。

而食品和通路的天王，現今算是控股公司的統一（1216），同條件之下，績效是75.79％，年化報酬率大約是5.41％。

那看到定期定額排行榜第一名的兆豐金（2886），績效則高達108.4％，年化報酬率是7.74％。

這檔長投績效大勝

如果在2008年存下台灣之光，也就是護國神山，全世界晶圓的代工龍頭台積電（2330），14年的時間，績效會是377.12％，年化報酬大約會是26.94％。

長期投資航運股

因為疫情爆發的關係，航運類股當時的股價也飆上了天，若是有堅持有持續存股的投資人，則是會拿到很驚人的報酬。

長榮海運（2603）的績效會是580.02％，年化報酬率是41.43％，績效比台積電多了200％。

在存長榮海運（2603）的期間，2008年10月開始存，當時股價是14.85元，但在扣款第139次的時候，股價會到達最低點9.1元。

撐過去持續扣款投資，會在第151次扣款的時候（12年半左右的時間），這時候股價會出現大反彈，這時候的績效就會大勝先前存股的績效。

而陽明海運（2609）的績效更嚇人是818.64％，年化報酬率大約是58.47％，績效比長榮海運還高出238.62％，比台積電高出441.52％，整整高出兩倍。

存股陽明海運（2609）的期間，初始存入的金額是10.75元，扣款到第100次的時候會出現股價最低店4.93元，再來第139次會經歷第二次考驗股價的次低點5.06元。

要堅持下去很難，會有多少投資人能看準航運股那時間會大好，又有多少人能歷經這樣的股災還撐過最低點，持續每月定期定額扣款存到14年的時間。

從上表格也可以看出來，當股價下跌越嚴重，同樣價格能購買的股數也就越多；當股價反彈的時候，持股數乘上價格，整體的報酬就會大幅成長。

這就告訴投資人一件事情，當遇到股災還有盤整的時候，千萬不要停扣，一停扣帳面的損失就會血淋淋的呈現在上面，反而是要加碼投資，這樣日後才有機會享受到比較好的報酬。

長期投資定期定額ETF

元大台灣50（0050），一樣2008年10月開始存，每月扣款一萬，存14年的時間，績效會是111.87％，年化報酬率大約會8％。

而另外一檔，元大高股息（0056）同上述條件下存股14年，績效會是573.23％，年化報酬率大約是4.08％。

長期投資不一定會賺

長期投資不一定都會賺，當股價在極高點的時候，公司如果未來前景不佳，還是有很大的機會會賠錢的，宏達電（2498）就是一個例子。

長期投資要獲利的關鍵，就是投資要找到如雪球一樣，在初期是平坦，到後面會越滾越大，就像是上圖台積電（2330）一樣，剛開始平緩，後面往上。

如果回到14年前，也不會知道當時的航運股會成為飆股，大多數人每天都要上班，要對付老闆、扛業績、做報告，可能沒有心力去研究個股的績效、財報，要做很多功課之外，還要找買點的時機，這樣實在太累了。

投資ETF是不是相對簡單、輕鬆，又方便，而且績效也不會輸給個股。

本文內容已獲 投資嗨什麼、財經雪倫 授權。