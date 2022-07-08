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日前首相安倍晉三遭槍擊…送醫搶救無效身亡 享壽67歲

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日前首相安倍晉三遭槍擊…送醫搶救無效身亡 享壽67歲

聯合報／ 編譯莊蕙嘉／即時報導
路透社
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日本前首相安倍晉三8日近中午時分在奈良縣奈良市發表街頭演說時，遭41歲男子山上徹也近距離從背後槍擊，左胸中彈，到院前一度心肺停止，雖然緊急搶救，仍宣告不治，享壽67歲。

開槍犯人據稱是前海上自衛隊員，宣稱對安倍感到不滿，但原因並非其政治立場。

日本將於10日舉行國會參議院選舉，安倍街頭演說行程乃為執政的自民黨候選人助選。

安倍送醫後，妻子安倍昭惠火速趕往醫院。

安倍曾於2006年9月至2007年9月，以及2012年12月至2020年9月兩度擔任首相，第二個任期創日本政治史上任期最長首相紀錄。

安倍晉三 槍擊 日本

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