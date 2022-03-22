東航失事班機直墜9000公尺 前飛行員曝2原因造成「死亡俯衝」

中國東方航空一架搭載132人的客機，21日下午14時20分左右在廣西墜毀，並引發森林大火，目前死傷不明。由於飛機墜毀前是極快的速度直線下墜，有前飛行員推測二種可能導致「死亡俯衝」。

東方航空一架編號MU5735的波音737客機昨日於廣西梧州藤縣墜機，機上132人生死不明，從梧州北辰研業監視器錄下的畫面和飛行雷達數據都顯示，該機以頭朝下的方式急墜，在2分鐘內從近9000公尺的高空直接墜地，一名前飛行員推測，很可能是出現「死亡俯衝」的狀況。

從飛行雷達數據可看出東航MU5735有急速下墜的情況。 圖／翻攝自微博＠洋務先驅張之洞

據《紅星新聞》報導，該前飛行員表示MU5735失事有2個可能原因，首先是「飛機攻角感測器失靈」，此次失事班機型號為波音737-800，但過去波音737MAX就曾因攻角感測器失靈發生過死亡俯衝的墜機事件，皆造成機上乘客全數罹難、死亡人數超過150人的大型空難。

他指出，由於攻角感測器對飛機的角度控制等級優於機師，因此當感測器出錯時，其飛機防失速系統便會誤判飛機處於失速狀態，自動降低機頭，機師卻無法使飛機從機頭持續俯衝的狀態中抬升，導致墜機。如2018年獅航610號班機空難，「當時機長還與系統『搏鬥』了一番，最後無濟於事」。

從飛行雷達數據可看出東航MU5735有急速下墜的情況。 圖／翻攝自微博＠洋務先驅張之洞

第二種可能便是「該架飛機引擎全部停機」，致使飛機失速，且飛機電控系統故障導致全機斷電。但他也指出此情況機率非常低，因為飛機有備份輔助系統，不太可能出現同時損壞，且在飛機機翼完好的狀況下，機師仍然可以依靠調整飛行姿勢來搶救，不會往下直墜。

東航空難至今已逾18小時，由於失事地點搜救困難，救難人員僅尋獲零星飛機殘骸，尚未尋獲機上人員，黑盒子也未尋獲，真正失事原因仍有待調查單位釐清。