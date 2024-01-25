前年追雪釀3死10傷 雪管處籲山友注意高風險事項

這波寒流為雪霸國家公園帶來降雪，雪山主峰路線上的三六九山莊周邊昨天上午積雪30公分，預估將吸引一波追雪潮，雪霸國家公園管理處昨請山友注意安全，前年初的雪季期間，雪霸發生10起山難，造成3死10傷，追雪路上應該注意相關風險評估。

2022年1至3月雪季，雪霸國家公園創下7年來最大雪況，1到3月發生高達10件山難意外，其中有6件墜谷、3件攀登途中受創，另1件是疾病引發；山難地點雪山圈谷4次最多、大霸線3次。

雪管處分析高風險路段，其中雪山線10.4至10.9公里的雪山圈谷，路況易有厚雪、硬冰及坡度陡，是山難熱點，另外雪山線8.8公里前後的黑森林水源地、大霸線9.6至10公里、大霸尖至霸基再到小霸尖，還有四秀線品田山前的V形谷都是結冰易滑落的路段，聖稜線品田斷崖、素密達斷崖等，不會使用雪地裝備或是缺乏雪地經驗前往，將十分危險。

雪管處指出，雪季登山務必注意事項還包括避免失溫、高山症以及強風濃霧，高山症向來是雪霸山難意外的前幾名，低溫可能有加成影響，因此有高山症症狀就下降高度，迷途也盡量留原地，等待救援。