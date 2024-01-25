太平山雪融 仍有機會看霧淞

聯合報／ 記者戴永華陳敬丰／宜蘭報導
中央氣象署表示，受寒流影響，今天清晨感受還是偏冷，不過白天寒流減弱，各地將逐漸回溫，但北台灣預計還會再冷幾天，到周日前高溫都低於廿度。圖為太平山莊中央階梯的雨淞，讓人置身在銀色世界中。
中央氣象署表示，受寒流影響，今天清晨感受還是偏冷，不過白天寒流減弱，各地將逐漸回溫，但北台灣預計還會再冷幾天，到周日前高溫都低於廿度。圖為太平山莊中央階梯的雨淞，讓人置身在銀色世界中。

宜蘭太平山國家森林遊樂區22日晚間到23日清晨降下2024年第一場雪，前天雪漸消融，水氣下降，未再下雪，昨上午9時過後溫度逐漸上升到0度以上，今天也難見雪景，不過仍有機會觀賞雨淞、霧淞。

林業署宜蘭分署昨上午巡路，路面沒有結冰與積雪，6時半開園，入園車輛無須裝備雪鏈，蹦蹦車、翠峰林道都對外開放；前天初雪，約有3300名遊客上山一睹美景，昨天也有大批遊客追雪，上午7時許售票口外形成車潮，10時過後逐漸緩解，截至中午12時約有2600名遊客入園。

太平山莊紅檜館前一整排紫葉槭的樹枝上都是雨淞，相當美麗。記者黃義書／攝影
太平山莊紅檜館前一整排紫葉槭的樹枝上都是雨淞，相當美麗。記者黃義書／攝影

太平山莊經理阮名揚表示，根據中央氣象署預報，再次降雪的機率較低。前天中午過後降雨率下降到20%左右，水氣不足，夜間就沒有再降雪，昨降雨機率更低，只有10%，加上上午9時過後溫度回升，最高時是攝氏4度，雪已消融。

另一方面，過見晴路段後，風口處仍有機會看到雨淞、霧淞，阮名揚建議，民眾若還想要上山可以觀賞，也有其他冬季山林美景，不必刻意追雪。

同樣位於宜蘭大同鄉的力麗馬告生態園區神木園區，前天也降下初雪，積雪厚達5公分，基於安全性考量未開園；園區表示，雪融後檢視園區內安全無虞，原則上今天正常開園。

寒流

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