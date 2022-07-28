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內湖交通有解了？網友拋「這方法」被大讚：交通部長好！

聯合新聞網／ 綜合報導
內湖交通問題曾被柯文哲評「沒救了」，網友拋出河運構想引發討論。圖為七賢橋旁鄰近基隆河岸。記者曾原信／攝影
內湖交通問題曾被柯文哲評「沒救了」，網友拋出河運構想引發討論。圖為七賢橋旁鄰近基隆河岸。記者曾原信／攝影

台北市長柯文哲曾在過去表示「內湖交通沒救了」引發討論，近期台北市長參選人陳時中蔣萬安就對此提出解方試圖改善，然而有網友卻提出一個「最強解方」用創意方式疏通內湖交通，引來許多網友讚賞。

近期北市選戰議題之一就是關於內湖交通問題，對此就有網友在八卦板發文表示，「內湖說交通塞爆，聯外道路不足，可是看地形，內湖明明就是環繞基隆河 對岸就是市區⋯⋯」因此該名網友接著表示「道路塞爆，為啥不用河運，開幾條航線密集用渡輪把人載到內湖上下班就好了啊」，拋出用河運解決交通問題的想法。

對於用河運解決交通，該名網友認為這樣的方法不僅不用再花錢蓋新的捷運，也不需要再蓋橋，用船就可以解決一切了，這樣的想法被網友大推「好聰明」、「交通部長好！」、「專業」。但也有網友發現，這個政策過去似乎已經有被提出，是2018年姚文智拋出的「藍色公路水上接駁」構想，一樣利用基隆河進行水上運輸，並搭配跨河大橋等方式使得內湖交通能夠疏通，因此就有網友懷疑「閣下難道是姚文智？」。

國民黨台北市長參選人蔣萬安針對內湖交通提出加速建置新的捷運路線、積極尋求道路闢建和大數據分析等方式來解決，而民進黨台北市長參選人陳時中則表示已經有完整短、中、長期計畫，將於政見發布時和市民說明。

2022大選 台北市長 蔣萬安 陳時中 選民論戰

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