俄軍加緊奪取烏東村莊 澤倫斯基籲軍援加速運達

中央社／ 莫斯科29日綜合外電報導

俄羅斯近期在占領烏克蘭方面取得一系列斬獲後，俄軍今天宣布又在烏東推進戰線，在已占領的頓內茨克州（Donetsk）城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）附近奪下村莊塞梅尼夫卡。

法新社報導，莫斯科昨天才宣布拿下塞梅尼夫卡（Semenivka）附近的一座村莊。當天烏克蘭當局也坦言，烏軍的處境正在惡化。

俄羅斯軍隊已加緊利用在戰場上的人力和彈藥優勢。俄國國防部今天宣布「解放了」塞梅尼夫卡，這座小村莊位在俄軍週末攻陷的新巴赫穆提夫卡（Novobakhmutivka）南方。

近幾週來，俄羅斯一直加緊推進前線。趕在烏克蘭亟需的美國武器抵達前，俄軍近幾天又加快行動，在阿夫迪夫卡附近奪下數座村莊。

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（OleksandrSyrskyi）昨天表示，前線的處境正在「惡化」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天則說，至關重要的美國武器援助已開始以少量陸續運抵烏克蘭，但行動有必要加速，因為不斷推進的俄軍正在試圖趁虛而入。

澤倫斯基在烏克蘭首都基輔與到訪的北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）舉行聯合記者會。他在會中表示，戰場情勢直接取決於烏克蘭獲得彈藥供應的速度。

澤倫斯基說：「請及時支援我們的軍隊。時至今日，在這點上我還沒看到任何樂觀情況。雖然已稍微開始有供應（抵達），但這個過程必須加速。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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