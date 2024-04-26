北韓長程飛彈援俄 美轉念關鍵

路透引述美國官員說法報導，美國原先還在考慮是否提供射程達三百公里的陸軍戰術飛彈系統（ＡＴＡＣＭＳ）ＭＧＭ—一四○飛彈給烏克蘭，因俄對烏採用北韓提供的長程彈道飛彈，以及俄國鎖定烏國基礎設施，讓美國改變心意。

白宮國安顧問蘇利文在新聞簡報會表示，相當數量的這種飛彈已送交烏克蘭，「我們還會送交更多」，烏方並已承諾僅用來攻擊烏克蘭境內俄軍，不會越境打俄國。但他提醒，這類飛彈可不是「魔彈」。

白宮去年就宣布，美國同年九月至十月已送交烏克蘭射程較短（一六五公里）的ＡＴＡＣＭＳ版本。但美方推遲提供烏方遠程版，憂心烏軍用來打擊俄國境內，導致衝突擴大。

據華爾街日報及路透等外媒報導，拜登政府其實二月中、即俄國侵烏兩周年，就已同意送交遠程ＡＴＡＣＭＳ給烏克蘭，為讓烏軍在戰場擁有出其不意的優勢而保密這項決定。

美國內部經激辯數月才拍板定案，因部分國會議員再三施壓白宮提供基輔尋求的遠程版，烏方並保證不會用於攻擊俄國境內目標。

而讓拜登政府改變心意，原因包括一月底美軍從製造商洛克希德馬丁生產線獲得更多遠程版ＡＴＡＣＭＳ，這使五角大廈不再憂心美國庫存將因援烏而耗盡，影響美軍戰備，讓美軍能將部分舊的遠程版提供烏克蘭。

另外，俄國不理美國公開與私下警告，以北韓供應的長程彈道飛彈，於一月和去年十二月加強攻擊烏克蘭民生基礎設施。拜登二月和其國安團隊商討後，蘇利文、美國國防部長奧斯丁及參謀首長聯席會議主席布朗等幕僚一致建議提供遠程版，才讓拜登下定決心。

惟美軍官員提醒，ＡＴＡＣＭＳ的庫存相當少，五角大廈並已允諾將這些飛彈用於其他作戰計畫，包括在朝鮮半島等地。洛馬聲稱，自這些飛彈一九八○年代研發以來，至今僅造出約四千枚。