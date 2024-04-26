美證實已提供烏克蘭遠程戰術飛彈

美國總統拜登廿四日簽署援助烏克蘭、以色列和台灣共九五○億美元（約新台幣三．一兆元）的預算案，他表示，這將對美國的夥伴提供重要的幫助，也是投資美國國安，讓美國和全球都更加安全；若俄羅斯在烏克蘭贏得勝利，下一步就可能直接攻擊北約盟友。國務院官員並證實，美國已首度提供射程達三百公里的遠程戰術飛彈給烏克蘭。

拜登表示，美國幾個小時內就會啟動軍援，對烏克蘭運送防空武器、火砲彈藥、飛彈和裝甲車。

國防部在追加預算生效後，首波公布對烏克蘭的援助共十億美元，包含ＲＩＭ—七海麻雀防空飛彈、ＡＩＭ—九響尾蛇空對空飛彈、刺針防空飛彈、拖式飛彈、海馬士火箭系統彈藥、一五五釐米與一○五釐米砲彈及各式戰車。

美國國務院發言人巴特爾廿四日證實，在總統拜登直接指示下，美國已提供遠程陸軍戰術飛彈系統（ＡＴＡＣＭＳ）給烏克蘭；這些飛彈四月運抵烏克蘭。國務院並提到，飛彈是供烏克蘭在其境內使用。

路透和Politico網站報導，美國幾周前就悄悄將這種射程達三百公里的ＭＧＭ—一四○陸軍戰術飛彈系統送到烏克蘭，烏克蘭十七日兩度使用這套系統，分別攻擊克里米亞半島俄羅斯機場，以及位於烏克蘭東南部的俄軍，是烏軍首次使用這種飛彈。

據烏克蘭武裝部隊總參謀部發布影片，該國官員稱，俄軍有四套Ｓ–四○○地對空飛彈系統、三座雷達站、一個防空指揮所與一套防空指管系統，已被這批飛彈攻擊。

俄國廿四日說，這種武器「不會對戰爭結果造成重大改變」。

白宮去年十月就提出追加預算的要求。拜登說，以前總統川普為首的「讓美國再度偉大」（ＭＡＧＡ）共和黨人數月來封殺這些援助預算，烏克蘭早已用光彈藥；而俄羅斯總統普亭的友人伊朗、北韓和中國大陸則源源不絕地供應無人機、彈道飛彈，並協助提高俄國國防生產。

美國國務卿布林肯刻正訪問中國大陸，美方預告，布林肯將直接要求中方不得援助俄國國防工業。

拜登說，若普亭在烏克蘭取得勝利，下一步就會將軍隊開入北約盟國，依照北約的集體防禦承諾，美國將被普亭拖入歐洲戰場；對美國和北約來說，現在就是歷史時刻。

拜登在談話中，細數從包裹法案受惠的烏克蘭、以色列，以及對加薩走廊的人道援助，唯獨沒有提到台灣，僅以「印太地區盟友和夥伴」帶過。