拜登簽署美援烏克蘭以色列台灣法案 承諾馬上援烏

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
總統拜登。（美聯社）
總統拜登。（美聯社）

美國總統拜登（Joe Biden）今天將援助烏克蘭、以色列、台灣的法案簽署成為法律，並表示華府將在幾小時之內開始送交新的援助給烏克蘭。

這項總額950億美元的法案也包括強制短影音平台TikTok與中國母公司字節跳動（ByteDance）「斷開連結」，否則將在美國面臨全國性禁令。

法新社報導，拜登今天告訴記者，「我剛才簽署眾議院在週末、參議院在昨天通過的國家安全包裹法案」，還說他「將確保會在幾個小時內馬上開始運交（援助）」。

援烏法案耽擱了好幾個月才通過，其間對抗俄羅斯入侵的烏克蘭部隊缺彈少藥，並在戰場上失利。

拜登表示，援助法案「會讓美國、世界變得更加安全，並延續美國在世界的領導地位」。他還說，法案「給予美國夥伴重要援助，好讓它們能保護自己，抵抗對其主權與公民性命及自由的威脅」。

另一方面，拜登今天也要求以色列立刻讓新的人道援助送到加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人手中。美國重要盟邦以色列正在加薩對抗巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

拜登將簽援烏案 烏議員憂首批美援軍備延宕、不符優先需求

必給加班費範圍 放寬至年薪5.8萬 擴及400萬人

布林肯訪中之際 北京官員：美傷中利益 但兩國關係穩定

拜登的HOKA鞋、BP代言愛迪達SAMBA都是來億做的…把製鞋當科技廠、拼出年營收280億

相關新聞

美國會通過援助烏克蘭 專家：軍援僅能助烏今年挺住

美國國會通過六百一十億美元烏克蘭援助，美國總統拜登表示，首批軍援本周就會運交。不過，美聯社引述專家認為，這批援助只夠幫助...

施壓海外役男回國打仗 烏克蘭外交部切斷領事服務

烏克蘭外交部23日表示，已經終止為出境役男提供領事服務，可能截斷這些人更新護照或取得其他基本公民服務的能力。

拜登將簽援烏案 烏議員憂首批美援軍備延宕、不符優先需求

美國國會通過610億美元烏克蘭援助，美聯社引述專家認為，該批援助恐只夠幫助烏方在今年免遭俄軍擊潰，短期內難轉守為攻，俄烏...

基輔還在等西方軍援！俄軍在烏東取得重大進展 當地烏軍承認戰況艱鉅

美國參議院23日以壓倒性多數通過烏克蘭、以色列和台灣的外援包裹法案，拜登總統稱24日就會簽字。在西方軍援抵烏之前，俄軍似...

烏克蘭兵力短缺 這幾招促役男返國

烏克蘭23日表示，正在採取新措施，鼓勵役齡男子返國，部分原因是兵力短缺問題加劇，難以鎮守前線。

美國通過援助預算案：給烏克蘭、以色列和台灣的953億美元，怎麼分配運用？

美國參議院23日終於通過爭論逾半年的援助預算案，總計將以953億美元分別支援烏克蘭告急的彈藥武器、強化以色列飛彈防禦系統，並加強台灣印太地區潛艦發展等。該筆預算案自去年秋天卡關至今，共和黨因認為邊境安全問題更為優先而使得預算不停延宕，曲折的審議過程甚至讓美國政府一度面臨關門危機，以及折損了前眾議長麥卡錫。而如今援助預算案的通過，可說是在烏俄戰爭的緊要關頭終於增添對烏克蘭的助力，而對美國於盟友眼中，是否可信任的形象也是至關重要。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。