快訊

廣東「百年一遇」洪災4死10失蹤，暴雨仍在持續

嚇！花蓮餘震逾千起 全球地震3D圖驚見台灣疊成另類「台北101」

NBA／穆雷上演絕殺跳投 金塊落後20分大逆轉對戰湖人10連勝

基輔：多達2.5萬俄軍直攻烏東察蘇夫雅

中央社／ 基輔22日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基(中)。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基(中)。(歐新社)

烏克蘭軍方今天表示，俄軍一支2萬至2萬5000人的部隊試圖猛攻烏克蘭東部城鎮察蘇夫雅（Chasiv Yar）及周邊村莊，當地戰況相當艱困。

路透社報導，察蘇夫雅是頓內茨克（Donetsk）地區一處戰略高地，目前仍全部在烏軍之手。但烏軍最高指揮官表示，俄羅斯想趕在5月9日紀念二戰戰勝納粹德國的「勝利日」前攻佔察蘇夫雅。頓內茨克州目前局部遭俄軍佔據。

烏軍東部軍事司令部發言人沃洛辛（NazarVoloshyn）說：「察蘇夫雅周邊艱困，但局勢仍可控…我們的守軍都在接受增援並穩定防線。」

他在公廣媒體Suspilne的電視評論裡說：「約有2萬至2萬5000名俄軍試圖攻擊察蘇夫雅及附近郊區。」

俄軍若能佔據察蘇夫雅，將更能接近烏克蘭控制下的烏東兩大戰略要城克拉莫托斯克（Kramatorsk）和斯拉夫揚斯克（Sloviansk）。

俄羅斯已在逐步推進，但美國軍援預計本週獲最終批准後，可在數日內運抵烏克蘭，緩解烏軍的彈藥荒。

烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體Telegram說：「我軍艱困，但獲得必要的援助將使局勢轉危為安。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

不是第二個阿富汗！澤倫斯基喊烏克蘭沒被拋棄 籲參院盡速通過援烏案

美國眾議院通過援烏法案 澤倫斯基、北約、歐盟領袖齊聲歡迎

澤倫斯基致謝美眾院放行援烏案 點名「他」讓歷史保持在正確道路

涉嫌幫助俄羅斯策畫暗殺澤倫斯基！波蘭男子落網

相關新聞

基輔：多達2.5萬俄軍直攻烏東察蘇夫雅

烏克蘭軍方今天表示，俄軍一支2萬至2萬5000人的部隊試圖猛攻烏克蘭東部城鎮察蘇夫雅（Chasiv Yar）及周邊村莊，...

不是第二個阿富汗！澤倫斯基喊烏克蘭沒被拋棄 籲參院盡速通過援烏案

美國聯邦眾議院甫於20日通過延宕已久的援助烏克蘭法案，烏國總統澤倫斯基20日受訪說，這代表烏克蘭努力抵禦俄羅斯之際不會被...

烏克蘭：俄羅斯救援船克里米亞遇襲毀損

烏克蘭軍方今天表示，在克里米亞半島塞凡堡襲擊一艘長期負責救援任務的俄羅斯救援船並且使其毀損。塞凡堡是黑海艦隊位在遭到占領...

援外案過關 澤倫斯基致謝美眾院

美國聯邦眾議院廿日通過遭擱置已六個月的援外包裹法案。該包裹案分割為援助烏克蘭、以色列和台灣等美國盟友的三項法案。烏克蘭總...

援烏武器美已備妥 一周內可到

美國聯邦眾院廿日通過拖延許久的援外法案，可望本周交參院表決後由總統拜登簽署。華盛頓郵報十九日引述不具名官員說，五角大廈已...

進一步疏遠俄羅斯？日本成烏克蘭大力資助方 立場轉變原因曝光

最近幾個月來，美國政界因為軍援烏克蘭的問題爭論不休，高達數十億美元的新一輪援助款項遲遲無法獲批。而歐洲國家在援烏問題上也往往是觀望美國的姿態後再宜機行事…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。