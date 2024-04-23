基輔：多達2.5萬俄軍直攻烏東察蘇夫雅
烏克蘭軍方今天表示，俄軍一支2萬至2萬5000人的部隊試圖猛攻烏克蘭東部城鎮察蘇夫雅（Chasiv Yar）及周邊村莊，當地戰況相當艱困。
路透社報導，察蘇夫雅是頓內茨克（Donetsk）地區一處戰略高地，目前仍全部在烏軍之手。但烏軍最高指揮官表示，俄羅斯想趕在5月9日紀念二戰戰勝納粹德國的「勝利日」前攻佔察蘇夫雅。頓內茨克州目前局部遭俄軍佔據。
烏軍東部軍事司令部發言人沃洛辛（NazarVoloshyn）說：「察蘇夫雅周邊艱困，但局勢仍可控…我們的守軍都在接受增援並穩定防線。」
他在公廣媒體Suspilne的電視評論裡說：「約有2萬至2萬5000名俄軍試圖攻擊察蘇夫雅及附近郊區。」
俄軍若能佔據察蘇夫雅，將更能接近烏克蘭控制下的烏東兩大戰略要城克拉莫托斯克（Kramatorsk）和斯拉夫揚斯克（Sloviansk）。
俄羅斯已在逐步推進，但美國軍援預計本週獲最終批准後，可在數日內運抵烏克蘭，緩解烏軍的彈藥荒。
烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體Telegram說：「我軍艱困，但獲得必要的援助將使局勢轉危為安。」
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