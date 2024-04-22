向烏克蘭轉讓防空系統？ 西班牙希臘承受壓力

一段時間以來，俄羅斯擴大了針對烏克蘭各大城鎮以及基礎設施的空襲力度，有鑑於此，烏克蘭急需獲得更多的防空系統。前不久，烏克蘭發出呼籲稱，該國急需七套美制愛國者或蘇制S300防空系統。烏克蘭總統澤連斯基在X平台上強調：「愛國者只有被真正投入到防範空襲、挽救生命時，才能被稱之為防空系統，一動不動的放在倉庫裡就徒有虛名了。」

迄今為止，只有德國承諾向烏克蘭提供一套愛國者防空系統，其他歐盟國家則沒有做出具體承諾。此前，烏克蘭已經獲得三套愛國者防空系統，一套來自美國，兩套來自德國，此外，該國還擁有蘇制S300和S200防空系統。

此前舉行的歐盟峰會上，各方向西班牙首相桑切斯以及希臘總理米佐塔基斯施加壓力，要求上述兩國將庫存的十多套愛國者及S300防空系統移交給烏克蘭。各方認為，希臘和西班牙並未面臨直接的威脅，因此應率先顧及烏克蘭的防空需要。而波蘭和羅馬尼亞等國，雖然也擁有愛國者系統，但由於上述兩國毗鄰烏克蘭，所以面臨的潛在威脅也更大。

此外，希臘庫存的S300系統屬於老舊型號，而烏克蘭軍隊則已具備了相應的操作經驗。《金融時報》報道稱，周一歐盟外交事務高級專員博雷爾被問及是否會要求希臘和西班牙向烏克蘭移交防空系統時表示：「每一個成員國都會被要求盡最大努力幫助烏克蘭。」希臘和西班牙國防部長沒有就《金融時報》的質詢做出回應。

上周五，北約秘書長斯托爾滕貝格表示，他認為，近期內即可公布向烏克蘭提供防空系統的新計劃，不過，他拒絕透露哪些國家將提供何種武器的具體細節。

斯托爾滕貝格表示，北約新近對各成員國的空防能力進行了全面核查，通過核查發現，「包括愛國者在內的一些防空系統是可以移交烏克蘭的。」

歐盟外交及國防部長會議上，除首要議題俄烏戰爭之外，各方還將就中東和蘇丹局勢展開討論。烏克蘭外長庫列巴以及國防部長烏梅羅夫將通過視頻出席會議。一名歐盟高級官員對《金融時報》表示：「討論的核心議題將是每個成員國能夠為烏克蘭做些什麼，這一點至關重要。」

（法新社，金融時報）

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