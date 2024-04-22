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俄烏戰爭已持續兩年多...烏克蘭十大軍事援助國

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自俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭以後，兩年多時間過去了，烏克蘭軍隊仍然受到俄羅斯步兵、炮兵和空軍的攻擊。示意圖／美聯社資料照
自俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭以後，兩年多時間過去了，烏克蘭軍隊仍然受到俄羅斯步兵、炮兵和空軍的攻擊。示意圖／美聯社資料照

俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭以後，兩年多時間過去了，烏克蘭軍隊仍然受到俄羅斯步兵、炮兵和空軍的攻擊，尤其是在東部和南部戰線。如果沒有其他國家的軍事援助，烏克蘭將無法應付這個龐大鄰居的侵略，因此烏克蘭始終呼籲盟國提供更多彈藥和防空系統。

哪些國家對烏克蘭的支持最多？基爾世界經濟研究所（IFW）列出並量化了已承諾和移交給烏克蘭的人道主義、財政和軍事援助（其中包括武器、彈藥和裝備），並提供定期報告。

美國

美國承諾並給予了烏克蘭最多的軍事援助，以幫助烏克蘭抗擊俄羅斯。據IFW統計，自2022年2月以來，美國總統拜登的政府已承諾向烏克蘭提供相當於420多億歐元（447億美元）的軍事援助。

但目前，美國國會批准的援助資金已經耗盡，共和黨人數月來一直在阻止向烏克蘭提供價值相當於550億歐元的新援助計劃。該計劃於上周末剛剛通過美國眾議院，參院新一輪投票同意已是定局。

德國

德國迄今已向烏克蘭提供了177億歐元的軍事援助。就在上周末，德國政府承諾提供第三套愛國者導彈系統，以加強烏克蘭的防空能力。烏克蘭總統澤連斯基曾批評過德國在提供援助方面的拖延，他已明確向德國政府表示感謝。

英國

英國最近宣布追加相當於29億歐元的軍事援助，使其軍事援助承諾總額達到91億歐元。根據IFW的數據，英國已經提供了相當於48億歐元的援助。

丹麥

按其國內生產總值（GDP）的比例計算，丹麥是烏克蘭最大的軍事援助捐助國之一。自2023年11月以來，這個小國的認捐額增加了35億歐元。在其已承諾的84億歐元軍事援助中，至少有45億歐元已經撥付。

歐盟

除各成員國提供的雙邊支持外，歐盟還擁有自己的預算外融資工具：歐洲和平機制（EFF），用於向烏克蘭提供軍事援助。

歐盟早已承諾提供價值56億歐元的武器、彈藥和裝備。3月中旬，經過幾個月的辯論，歐盟成員國同意再提供至少50億歐元。

荷蘭

荷蘭承諾向烏克蘭提供44.4億歐元的軍事援助。3月初，荷蘭首相呂特和烏克蘭總統澤連斯基簽署了一項安全協議，其中為2024年預留了20億歐元的軍事援助。

挪威

與丹麥類似，挪威也承諾向烏克蘭提供相當多的援助（按其國內生產總值比例計算）。作為「南森支持烏克蘭計劃」的一部分，挪威正在實施一項多年期戰略，其中包括人道主義和軍事援助。這個歐洲最北端的國家已承諾向烏克蘭提供總額達38億歐元的人道主義援助，其中10億歐元已經撥付。

波蘭

波蘭與俄羅斯和烏克蘭接壤，是基輔的親密盟友，已承諾向基輔提供約30億歐元的軍事援助。波蘭也已成為西方向烏克蘭移交軍事援助的重要後勤樞紐。

加拿大

加拿大也與烏克蘭簽署了安全協議，並承諾在今年年底前提供超過20億歐元的軍事援助。今年，加烏兩國在俄羅斯全面入侵烏克蘭兩周年之際簽署了該協議。

瑞典

瑞典也承諾向烏克蘭提供價值超過20億歐元的軍事援助。這些援助最初主要是防護裝備，現在則包括坦克和現代化武器系統。

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俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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