援烏武器美已備妥 一周內可到

美國聯邦眾院廿日通過拖延許久的援外法案，可望本周交參院表決後由總統拜登簽署。華盛頓郵報十九日引述不具名官員說，五角大廈已準備好提供烏克蘭大批武器，不用一周就能交付。英國經濟學人報導，援烏案成為法律將在俄烏戰場立竿見影，烏軍不再得節省砲彈，可再度盡情開火，大幅降低俄軍今年取得重大斬獲的機會。

最新援烏法案在國會卡關數個月期間，前線烏軍彈藥幾乎消耗殆盡，不得不採取配給制，導致俄軍對烏軍的彈藥量取得十比一絕對優勢。匿名官員透露，總額約六一○億美元的援烏法案一旦生效，不用一周部分武器彈藥即可運抵烏克蘭，確切時間仍視情況而定。

援烏武器幾可以確定有烏軍亟需的彈藥，包括北約通用口徑榴彈砲所用的一五五毫米砲彈和中程火箭彈。五角大廈還可能向烏軍提供新的防空系統彈藥，這是現階段烏軍防禦俄軍轟炸基礎設施最迫切需要的軍備。

大部分援烏資金將用在補充美軍軍備庫存以利後續援烏，並向美國軍火商取得更多新武器和彈藥。一名美軍三星將領已獲派統籌武器運交。華府智庫卡內基基金會俄國軍事專家考夫曼推想，五角大廈兩周內可開始將彈藥運到烏克蘭，可供烏軍約一年使用。大型武器系統則須更多時間運送、訂購甚至製造。

防空攔截飛彈庫存告急為烏克蘭迫切問題。當前美國愛國者飛彈在以色列等地的需求也高漲，產量卻偏低。俄軍正同時使用新武器，十一日曾以Kh-69匿蹤巡弋飛彈攻擊一座火力發電廠，閃過愛國者飛彈攔截。另外，烏軍相對俄軍也面臨嚴峻人力劣勢。

北約秘書長史托騰柏格十八日說，北約正和盟國開會商討增強烏克蘭防空能力的手段，關鍵在於高性能的愛國者防禦系統，不過五角大廈發言人賴德不願置評。

美國與歐盟聯手協助以色列攔截伊朗十三日的飛彈與無人機攻擊，卻拖延軍援烏克蘭，引發雙重標準的質疑。烏克蘭總統澤倫斯基十九日在「北約—烏克蘭理事會」喊話說，「長期以來美國的支持就備受質疑，每當捍衛自由受質疑，普亭都會得到一個明確答案，促使他在西方國家不作為時採取行動」。