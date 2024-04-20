俄烏戰以來最大規模 俄稱烏發動無人機攻擊釀2死、擊落50架
俄羅斯國防部今天說，其防空系統昨天一整夜攔截摧毀了多達50架烏克蘭無人機。這是俄烏戰爭爆發以來，俄國在境內擊退過的最大規模無人機攻擊之一。
路透社報導，俄羅斯官員表示，這波攻擊造成2名平民死亡及一座燃料庫起火。
俄羅斯國防部說，在貝爾哥羅德州（Belgorod）有26架無人機被擊落，在布揚斯克州（Bryansk）有10架，在庫斯克州（Kursk）有8架，在杜拉州（Tula）有2架，在斯摩稜斯克州（Smolensk）、利珊州（Ryazan）、卡路加州（Kaluga）和莫斯科州（Moscow）則各有一架。
在與烏克蘭接壤的貝爾哥羅德州，州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）表示，無人機攻擊造成當地2名平民死亡。
他稍晚又說，位於該州舍別基諾區（Shebekino）的新塔沃然卡村（Novaya Tavolzhanka）還遭到烏克蘭砲擊，造成一名孕婦和她未出生的孩子受傷，其後雙雙在醫院身亡。
庫斯克州州長史塔洛沃伊（Roman Starovoit）則在社群平台Telegram發文表示，當地經常遭到烏克蘭砲擊的蒂奧特基諾村（Tyotkino）這回遭到集束彈藥攻擊，所幸無人受傷。
一名烏克蘭情報界消息人士告訴路透社，烏克蘭昨夜執行一場大規模無人機攻擊，鎖定支援俄羅斯軍工生產的能源設施。
烏克蘭沒有正式證實或否認攻擊俄羅斯境內的煉油廠，僅表示鎖定的設施是支援俄羅斯軍事行動的正當目標。
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