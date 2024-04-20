美援烏法案投票在即！基輔彈藥告急前線陷僵局 外媒：俄烏空戰加劇

烏克蘭方面宣布，烏軍於19日夜間擊落了一架俄羅斯超音速轟炸機。烏克蘭情報機構表示：「這是俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，烏克蘭首次在空中成功摧毀一架執行作戰任務的俄羅斯戰略轟炸機。」《華爾街日報》就此指出，這是雙方在前線基本陷入僵局的情況下爭奪天空控制權的日益激烈的空戰的一部分。

另據路透社周六援引烏克蘭情報機構報導，烏克蘭在周五夜間對俄羅斯領土發動了大規模無人機襲擊。一名知情人士介紹，至少有三座發電廠和一座燃料庫遭到襲擊。這是烏克蘭安全局（SBU）、國防部情報總局（GUR）和特種部隊的一次聯合行動。

俄羅斯衛星通訊社援引該國國防部周六發布的消息指出，俄防空部隊一夜內在本國多地區上空擊落烏軍50架無人機。這家俄羅斯官方通訊社在另一篇報道中寫道，俄羅斯別爾哥羅德州（Belgorod）州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）表示，烏克蘭幾架無人機在格賴沃龍區波羅茲村投下2個爆炸裝置，造成該州2名平民死亡。俄羅斯《消息報》報導稱，該報軍事記者葉廖明（Semjon Eremin）在烏克蘭無人機襲擊中喪生。

俄羅斯國防部周五宣布，在過去一周（4月13日至19日），俄軍消滅烏軍7225人，使用導彈和無人機對烏克蘭軍事和能源設施發動了34次集群打擊。

烏克蘭前線：沒有美國援助的撤退

烏克蘭東部前線的一名炮兵軍官本周在接受德國之聲採訪時坦言：「沒有炮彈，每條戰線都會完蛋。」鑑於烏軍缺乏彈藥，他眼中的前線局勢是慘淡的。這名軍官不願透露姓名，但是德國之聲記者核實了他的軍銜、姓名和職位。

這名烏克蘭炮兵部隊指揮官補充道：「（我們）會有更多損失，因為火力不足，無法充分還擊。」而俄羅斯攻擊者則可以全力開火：烏克蘭士兵身陷俄軍的槍林彈雨。俄羅斯戰鬥機用滑翔炸彈轟炸烏克蘭陣地，即從立目標更遠的地方投彈以躲避烏克蘭的防空系統。而烏克蘭同樣缺乏防空武器。

這名軍官指出：「直到有一天，我們會發現自己處於無人能保衛前線的境地，因為所有人非死即傷。」他直言不諱道： 結果將是「陣地盡失，前線崩潰」。他對烏克蘭前線的描述與美國戰爭研究所（ISW）最新分析報告相符。據此報告，俄羅斯進攻者「正在前線多點緩慢且穩步地推進」。

G7承諾繼續支持烏克蘭

周五，七國集團（G7）在為期三天的外長會議結束時就俄烏局勢發表聲明表示：「我們將繼續支持烏克蘭的自衛權，並重申我們對烏克蘭長期安全的承諾」，「我們正在加強對烏克蘭的國防和安全援助，並正在提高我們的生產和交付能力以協助該國。我們還支持努力協助烏克蘭建設一支未來能夠自衛和威懾任何侵略的軍隊。」

這份聲明還強調：「我們特別表示決心加強烏克蘭的防空能力，以期拯救生命和保護重要基礎設施。」

上周，聯合國負責歐洲、中亞和美洲事務的助理秘書長延恰（Miroslav Jenča）在向安理會通報情況時強調，烏克蘭戰爭目前的升級軌跡直接威脅到區域穩定和國際安全，對烏克蘭人民的生存構成威脅。延恰表示，俄羅斯對烏克蘭城鎮的襲擊目前已成為日常的破壞模式，這包括對烏克蘭全國各地能源基礎設施進行的密集和系統的攻擊。據人權事務高級專員辦事處統計，3月份烏克蘭至少有126名平民喪生，478人受傷。這與前一個月相比增長了20%。

G7警告中國停止助俄戰爭

七國集團外長發表的支持烏克蘭的聲明中也提及中國。他們表示對中國企業向俄羅斯轉讓俄羅斯用於推進其軍事生產的軍民兩用材料和​​武器部件表示強烈關切。聲明指出，這種轉讓使得俄羅斯能夠重建和恢復其國防工業基礎，對烏克蘭和國際和平與安全構成威脅。

七國集團認為，中國應該確保這種支持停止，因為它只會延長這場違反《聯合國憲章》的非法侵略戰爭，增加俄羅斯對其鄰國構成的威脅。這是G7外長對中國發出迄今為止最強烈的警告之一。

美眾院就對烏援助法案投票在即

美國眾議院預計將於周六就多項法案進行投票，這些法案將撥款950億美元用於援助烏克蘭、以色列和包括台灣在內的印太地區合作伙伴。據美聯社報導，美國國會眾議院周五以罕見的兩黨合作勢頭推動了該方案的進程：民主黨人以316比94的壓倒性優勢幫助共和黨議長約翰遜（Mike Johnson）的計劃獲得通過。

眾議院可能會在本周末最終批准該方案。一旦獲得通過，參議院還必須在拜登簽署之前批准該援助方案。該法案擬從美國預算中撥款近610億美元援助烏克蘭。美國總統拜登已推動相關議案數月之久，然而特別是在眾議院遭遇共和黨強硬派的反對。

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