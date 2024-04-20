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添亂？以色列極右派戰鷹部長「1字推文」暗示襲伊朗 學者怒轟丟臉

澤倫斯基告知北約：烏克蘭需要至少7套防空系統

中央社／ 基輔19日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基。歐新社

烏克蘭總統澤倫斯基今天告訴北大西洋公約組織（NATO）成員國，為抵禦俄羅斯空襲，烏克蘭需要至少7套愛國者（Patriot）或其他高階的防空系統，他也敦促各國加強軍援烏克蘭。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過視訊在「北約－烏克蘭理事會」（NATO-UkraineCouncil）發表懇切的演講，他說目前的外國援助「非常有限」，並提到13日伊朗向以色列發動大規模空襲時，以色列也沒被遺棄到自生自滅的境地。

澤倫斯基在演說中表示：「俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）需要被帶回現實，我們的天空必須再次變得安全…而這完全取決於你們的選擇，這項選擇決定我們是否確實是盟國。」

最近幾週，俄軍加強了對於烏克蘭能源基礎設施和各大城市的遠程轟炸，隨著莫斯科當局人數更多、裝備更精良的部隊在烏國東部戰場上緩慢推進，基輔當局的壓力也逐漸增加。

澤倫斯基提到，在西方軍援放緩的情況下，光是2024年迄今，烏克蘭已遭到俄國近1200枚飛彈、1500多架無人機和8500顆導引炸彈攻擊。

澤倫斯基說道：「我們就直說了，為了防禦，我們還需要7套『愛國者』或類似的防空系統，這數量只是最低要求。它們可以挽救許多人的性命，並真正改變戰局。」

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）跟澤倫斯基和北約成員國防長進行會議後表示，北約成員國已同意增強和進一步提供軍事援助，包括更多防空系統。

史托騰柏格於布魯塞爾（Brussels）告訴媒體記者：「除了愛國者，成員國還能提供其他武器，包括（法國的）SAMP/T防空飛彈系統。」

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