CIA：缺美軍援 烏恐年底前戰敗

美國中情局（ＣＩＡ）局長伯恩斯十八日在德州布希總統中心演說時示警，除非華府提供基輔更多軍援，否則烏克蘭可能在今年底前抗俄失敗。

美國聯邦眾議院預定廿日表決六一○億美元援烏案。伯恩斯指出，有實質及心理層面軍援，烏克蘭就可撐完整個二○二四年，但若援助中斷，戰況就會變得更嚴峻。

伯恩斯表明，烏克蘭今年底前可能輸掉抗俄戰爭，或至少讓俄羅斯總統普亭能在政治解決方案上主導談判條件。這是很現實的風險。但他並未詳述何謂「輸掉」戰爭的判斷標準。

另外，美國前總統川普十八日說，歐洲應提供烏克蘭更多資金。自他卸任以來，他依然能影響華府許多共和黨人。

川普在其社群媒體「真實社群」寫道：「為何美國在烏克蘭戰爭投入一千多億美元，金額比歐洲還多，而我們（美國）和烏克蘭卻隔著一個大海洋！」

川普還寫道，「要幫助有迫切需求的國家，為何歐洲不能像美國，投入對等或相匹配的資金？」「正如所有人都認為的，烏克蘭的存續及力量，對歐洲應比對美國重要得多，但這對我們也很重要！歐洲快動起來吧！」