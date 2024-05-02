用刁鑽好球證明不是水貨 山本由伸進階數據不輸今永昇太

由於在大聯盟一球未投即獲得12年3億2500萬美元的史上最大投手合約，山本由伸每次的出賽皆受到放大鏡檢視。他的大聯盟初登板僅投一局就被打爆退場，引發了不少質疑者的嘲諷。但撇開那場出師不利的初登板，山本其實已漸入佳境，尤其在不少進階數據上已名列前茅，相信他會慢慢證明自己是貨真價實的頂尖強投。

山本由伸在本文截稿前已主投6場、28局，繳出3.54防禦率、1.07WHIP、11.9三振率與1.9保送率的成績，除了防禦率稍微偏高及投球局數不夠長之外，其他數據其實都相當漂亮。而防禦率仍偏高及局數偏低的主因還是受那場一局爆的初登板所影響居多，他的第2、3場出賽皆演出5局無失分的好表現，最近一次先發則投出6局無失分、7K的代表作。若扣掉第一場先發，其實山本的數據是27局、2.00防禦率、.198被打擊率、.590OPS，已有王牌投手的水準。

山本由伸在對國民之戰投出進大聯盟後的代表作。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

山本由伸的三振功力相當驚人，11.9的三振率在主投20局以上的投手中可排在大聯盟第5位，且控球能力相當優異，1.9的保送率排在第21位。他的三振/保送比6.17為全聯盟第16，展現了相當出色的壓制力。他的投手獨立防禦率(Fielding Independent Pitching, FIP)僅2.66，更是全聯盟第13名。許多球迷會拿今永昇太的成績去質疑身價高出一截的山本，但事實上山本的進階數據fWAR值0.8已緊追今永的0.9，兩人都是國聯新人王的領跑者，若之後兩人的數據黃金交叉，山本還是有機會奪下今年的新人王。

本季的國聯新人王之爭，很可能是山本由伸與今永昇太(圖)的大決戰！ 美聯社

頻繁投出主審判定的好球，是山本由伸的一大特色。他的主審判定好球佔比21.9%高居全聯盟之冠，可見他能將球精準控在好球帶邊緣。打者面對他將球投在好球帶內時的出棒率僅63%，為全聯盟第8低，顯示打者會誤認邊角的球是壞球而不出棒，最好的結果就是賞給打者一次「香振」。

在球路方面，山本由伸的四縫線速球均速95.8英里，在大聯盟已算相當出色的水準，使用佔比為38.3%，是他最常投的球路。但他的拿手武器莫過於指叉球，使用佔比27.2%，在fangraphs網站上的球種價值2.1排在全聯盟第4，這也是他在兩好球之後最常使用的決勝球種。他的曲球使用佔比28.2%雖為個人用量第二多，但效益遠不如指叉球。此外他的卡特球雖僅有5.9%的用量，但球種價值0.9可排在全聯盟第19。

山本由伸的控球功力相當高明，擅長投出「打者不愛但裁判愛」的邊邊角角好球。 美聯社

山本由伸在種種數據上皆已證明自己在大聯盟也是名出色的投手，或許不少球迷對他的印象還停留在首爾系列賽的糟糕表現，但在那之後其實他越投越穩，甚至愈來愈有王牌的架式，相信也會慢慢讓球迷理解道奇對他的重金投資絕對是值得的。