讓三追四露曙光？逼出金塊攻守罩門 湖人逆襲機會降臨

主場第二戰，紫金大軍總算串聯出眾多面面俱到的佳作，成功守護下主場一勝，剛好能對應筆者前篇「金塊四大戰力差距成輸贏關鍵 湖人一勝難拿但求不橫掃」的四大面向，讓我們一一對應，解析湖人本場的不同之處，也討論看看金塊得做出哪些應對。

更多球員的跳出得分

如同前篇所列，雙方這系列的兩大強點，本戰都還是穩定輸出，詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）依舊領銜，約柯奇（Nikola Jokic）與波特（Michael Porter Jr.）依舊難以阻止，差別就在這次是湖人跳出了許多球員。

上半場里夫斯（Austin Reaves）就攻下全場21分中的13分，下半場則換羅素（D'Angelo Russell）攻下全場21分中的14分，就連八村壘（Rui Hachimura）都是系列賽最高。

反觀金塊，突然消失的葛登（Aaron Gordon）、大部分更像第一戰上半場的凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope），還有持續慘澹的三分外線，以及居然還能創新低的替補得分（全場一共5分），而在此時，穆雷（Jamal Murray）進入了連續4場的低迷，不夠對方兄弟打的金塊，輸球也是自然。

當然，很多球員表現上的差異，來自戰術與調度的變化，這些我們容後再談。

里夫斯(中)的進攻是湖人所需。 法新社

想方設法的體力保留

之前也有提到，湖人時常在上半場拚領先而急遽消耗尤其是雙王的體能，這是下半場屢屢被翻盤的原因之一，第四戰中，我們也看到湖人在調度與戰術端，嘗試在質量兩端為主力節約體能，以便關鍵時刻仍有力發揮。

本戰是系列賽中，戴維斯與詹姆斯上場時間第二短的比賽，相對最短的第二場球隊一度領先時間更長且一度達20分，當然比較有餘裕喘息，此戰第二節拉鋸的時間更久，還能爭取時間，真的是需要一些決心；這場比賽替補合計約上場68分鐘，同樣是系列賽最多。

除此之外，也透過進攻手段的改變，保留體力。雙王之後更廣泛的分享球權，戴維斯的出手為4戰最低，詹姆斯雖然不降反升，但端看細節卻只是更把體力用在刀口上，球隊此役大幅度改變他的進攻角色，從Playmaker更趨近於Finisher，把組織控球的任務轉挪更多至後場隊友，這點從其傳球相關數據清晰可見：系列賽前三戰傳球場均56.7次，助攻場均可創造24.7分，本戰卻僅僅42次，助攻場均僅創造9分，角色簡直是180度的轉換，變成受比施有福，徹底解放其體能專點攻堅。

39歲的詹姆斯啟動全力詹模式。 美聯社

防守端也讓他減少了上一場事倍功半的護框任務，轉而更聚焦他現在還是能做的不錯的單防與補防，簡單說，攻防任務單純化，詹姆斯剩餘體能的輸出效率就能極大化，第四節單節14分為球隊手下最後的勝利，就是最好明證。

防守端的調整有成

體力的調配自然是一大關鍵，讓湖人能盡可能維持全場防守強度不致落差過大。除此之外，湖人在經歷前3場各種賭注的「 Trial and Error」後，第4戰終於找到了一些防守佈陣的平衡點，讓成果更加甜美。

沒有再比戴維斯防守約柯奇更好的人選，湖人選擇繼續他行他上，但當近幾場金塊看似增加約柯奇在外圍遊走當餌，以便騰出內部空間讓隊友更好打的頻率，上一場且真的透過葛登創造重傷害後，此戰戴維斯反客為主，時常索性放三分線上的約柯奇一步，就算防守擋拆也轉而優先Drop為主，整體防守內縮保護禁區，同時鞏固籃板，這是系列戰湖人第一次在籃板方面領先對手，至關重大。

約柯奇(中)依然讓湖人防線頭痛不已。 歐新社

與此同時，詹姆斯就可以專心看管葛登，而不再需要負擔現在的他已難以勝任的鎮守籃下到處掃蕩，還要能及時復位的守護神大任，此戰我們幾乎就已經看不到葛登輕鬆開後門的畫面。

這並不代表紫金軍團就放棄約柯奇的外線，以及籃下的協防，而是球隊也找到了更好的輪轉補位默契且盡力奔跑，盡可能減少露出空檔那個瞬間的長度，這點尤其在下半場多次突然夾擊約柯奇上，得到漂亮的成果，約柯奇屢屢在腰位拿球準備背框，下球時立刻遭到另一側的包夾，湖人其他三位球員同時間就會有紀律的啟動輪轉，而約柯奇就算傳球，也往往只能往弱邊大角度長傳，湖人的輪轉完全就有足夠的餘裕，回防空檔接到球的球員。

反觀金塊，體力相對沒有優勢後，同時被湖人的進攻調整找到突破點，前3戰的慣用佈陣遭破解，這部分也同樣不再佔優。

進攻端也終於對應出有效新招

或許尚不能說臨機應變真的變好了，且就如果想贏下系列賽的角度，似乎也還是晚了一拍，至少前3戰的失敗真的不是完全沒有意義，湖人教練團於第4戰，總算也在進攻端找到了可行對應。

連4場進攻狀態低迷的穆雷，如今還出現傷勢陰影。 美聯合社

第2戰賽後，筆者就有提到，讓戴維斯與詹姆斯多打低位背框，會是破解現有金塊針對湖人現有進攻策略防守佈陣的解答，而終於，在這場比賽我們欣喜樂見到這部分的增加，這也讓雙方在油漆區的進攻變得更有效率。

前3戰戴維斯油漆區場均觸球11.3次8.3投6.3中，此戰觸球12次9投8中，詹姆斯更是讓人彷彿夢迴「騎士詹」，前三戰場均油漆區觸球僅0.7次沒有任何命中，本戰觸球7次5投4中，Post UPS就拿到8分，前三戰場均僅2.7分。

與其同時，湖人也終於針對金塊防守佈陣中漏下的底角，展開狙擊！前3戰洛杉磯的Corner 3場均4.3投1.3中30.8%命中率，此戰是質量雙雙提升的8投3中37.5%。

不僅如此，當詹姆斯直接解放成得分箭頭時，湖人還在後衛與戴維斯的擋拆中，再加上了居中轉傳，這也讓戴維斯繳出系列賽最高的6助攻，成功的來源往往來自從底角空切殺入大開後門的詹姆斯，根本是拿金塊前一戰的魔法來對付你！

這些都幫助了湖人打出，系列賽最高的命中率，自然也減少了金塊想爽拿的攻守轉換機會，快攻是4戰以來新低。

金塊除了波特外，三分投射狀態幾乎是悲劇。 美國聯合通訊社

從上分析，湖人背水一戰的獲勝絕不僥倖，從攻守兩端的出招，到球員表現的提升，都勝過對手。

而接下來，換仍保有3：1領先的金塊出招了，金塊隊可以想見約柯奇可能兩極化的嘗試：更加重裝坦入禁區身體對抗，製造湖人內縮防線的更大壓力，抑或者讓選擇略放外線空檔的對手受到懲罰，不得不再度擴大防守範圍，葛登也有可能需要承擔更多背框與錯位的吸怪任務。

防守端同樣要面對，是否要選擇為了固守中路，捉放底角與底線，或者在策略不變下，如何透過站位與更積極輪轉增加對手難度；畢竟第四戰另一個詭異點，全場金塊球員打得相當消極甚至懶洋洋，這絕不該是衛冕軍該有的態度，以及如何面對湖人加重比例且雙王強項的45度角低位背框。

不過金塊更深刻的癥結，還在嚴格說來整體並不佳的近況。誠如筆者同樣於第二戰賽後曾提及，金塊三分的低迷到底是樂觀看來「沒有一天到晚都爛的」，還是悲觀看來「全隊近況真的不佳」。

現在回望彷彿一語成讖的屬於後者。連續3場都在30%以下，兼且質量皆糟，完全無法幫球隊拉開空間，讓約柯奇打出優勢，只是不斷在浪費他人的各種吸怪後好傳；同樣陷入窘境的還有替補，這完全是跟去年落差最大的部分，當你全場板凳僅能貢獻總共5分，擁有聯盟最高效的先發也難贏！

布勞恩能否在板凳席提供更多火力，對金塊至關重要。 美聯社

最新的巨大隱憂，還在穆雷傳出左小腿拉傷的傷情，或者其實更早他就帶傷上陣，固然以里夫斯、文森（Gabe Vincent）為主的湖人防線，系列戰追防表現著實不俗，這仍然是最能解釋這位「穆神仙」罕見連續4場出手頻頻打鐵的說法。

約柯奇與波特已經連袂Carry了4場未曾失常，替補群輸出始終不振，角色球員三分外線依舊不彰，現在連二把手都蒙傷兵隱憂。

延長戰線無疑對現在的金塊不利，我們能提前看到「全力約」現身嗎？