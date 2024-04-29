大低潮到連主場都被噓 失落的賈吉還在找問題

洋基是從哪一年開始變成賈吉（Aaron Judge）的球隊？早在賈吉贏得新人王並粉碎新人全壘打紀錄的2017年，洋基上下就已開始以他馬首是瞻。在前年冬天與賈吉簽下九年長約並授予他隊長這個榮銜後，洋基的未來更加與其密不可分。不管洋基打得再好，新加入的兩大外援索托（Juan Soto）跟佛度戈（Alex Verdugo）有多出色，大家最關心的仍是賈吉的打擊表現。也因此賈吉現階段的低潮自然免不了要被放大檢視。

在4月20日對光芒的比賽中，四次打擊全部吞下三振的賈吉不僅打擊率掉到.179，還迎來了主場球迷的噓聲（諷刺的是，那場比賽還是贈送賈吉搖頭娃娃的主題日）。即便加上昨天的單場四支二及本季第五發全壘打，如今賈吉的打擊三圍也只有.190/328/390，OPS .719仍遠低於生涯的.973。雖說賈吉目前只打了28場比賽，樣本數並不算大。但自2017年8月至今賈吉從未出現過單月OPS不到八成的低潮也是不可爭的事實。

球迷的噓聲賈吉自沒有放在心上，他本人正面回應：「我聽過更糟的…我還是我，跟過去沒有不同。」但今年的賈吉確實與過往有所不同，這一點在進階數據上表現得尤其明顯。過往賈吉的擊球威力向來都是全聯盟最強大，其他打者絕難望其項背。自2017年至今除了2020年的縮水球季外，賈吉每年平均擊球初速（Exit Velocity）都是全聯盟第一，去年更高達97.6英哩。但這一季賈吉的擊球初速掉到只有94.0英哩（排第12位）。與此同時，賈吉的甜蜜點率（Sweet Spot%，29.9%）及強勁擊球率（HardHit%，52.2%）也都遠低於生涯平均（分別為37.8%及57.8%），尤其是甜蜜點率更落入末段班，凡此都顯示他的擊球品質大不如以往。

賈吉在對釀酒人之戰轟出本季第5轟，還是無法讓他的成績好看多少。 影片來源：美國職棒 YouTube官方網站

賈吉在春訓時曾因腹肌不適短暫缺賽，導致他上一季缺陣兩個月的腳趾傷勢也還須定期追蹤。雖然他自認身體狀況良好，本季至今還全勤出賽，媒體仍試圖從他身上任何一點蛛絲馬跡做文章。大聯盟官網球評雷諾茲（Harold Reynolds）就從影片中找出他握棒位置比往年高的差異，並指出他的揮棒動作也有改變導致他打不到外角低球。然而這些畢竟只是一兩個打席的片段，還不足以證明賈吉的打擊動作嚴重走樣。同時賈吉也不斷在做調整，正如他本人所說的：「你得持續努力去改善，直到走出低潮。」

幸運的是洋基有本錢等他走出低潮，目前洋基正以18勝10敗的戰績與金鶯並列美聯東區第一。少了王牌投手柯爾（Gerrit Cole）的先發投手輪值十分爭氣，目前以3.19的防禦率排名美聯第三。即便賈吉打擊陷入低潮，在索托及佛度戈的挹注下，洋基的平均單場得分（4.75）及團隊OPS（.731）都位居美聯第四。此外在守備方面洋基也同屬前段班（進階數據OAA同樣是美聯第四）。即便打擊表現不佳，賈吉的守備表現仍頗為得力，目前他的OAA優於聯盟平均（+1）。洋基總教練布恩（Aaron Boone）就信心滿滿表示他不擔心賈吉，認為他遲早會走出低潮。從昨天洋基以15比3打爆勁敵釀酒人、賈吉也有所發揮來看，布恩確實有底氣這麼想。

賈吉本季揮棒動作可能有些走樣，不過洋基總教練布恩並不擔心。 美聯社資料照片

但不容忽視的是，上週剛過生日的賈吉畢竟已年過32歲，即便他的打擊威力再強大，終不免要隨年歲增長而下滑。根據Fangraphs網站的ZiPS模擬數據，賈吉明年的OPS將會掉到.907，後年更將下降到.875。雖說這些數字只不過是為時尚早的預測，而且頂尖球員多半能維持長久巔峰於不墜。但賈吉的打擊火力總會有回不去的一天，而他跟洋基的合約還要到2031年球季——也就是他年滿39歲那年才結束。套句灌籃高手的經典台詞，賈吉的黃金歲月真的就只有現在——而且隨時都有可能開始進入尾聲。如果四月份的打擊不振只是他短暫的低潮，這一季洋基的確有機會一爭睽違多年的總冠軍。萬一賈吉真的已開始進入衰退期，那對洋基高層來說，就遠不只是這一季奪不奪冠的問題。