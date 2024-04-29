中職／加快比賽時間新制倉促上路 亂象叢生早可預期

今年中華職棒實施加快比賽時間的新制，比賽時間確實是縮短了，制度本身立意良善，也順應未來棒球趨勢潮流；然而，新制度完全沒有在二軍比賽先試行，各項器材設備陽春且良莠不齊，部分條文字句有模糊地帶，執行人員操作上並沒有一致標準，導致亂象叢生，讓許多教練和選手抱怨連連，這絕對是開季前就可以預見的景象，只是沒想到狀況竟然比預期還要多更多，聯盟倉促推行縮時新制責無旁貸。

目前只有大聯盟全面實施加快比賽時間的制度，日本和韓國職棒都還在研擬或試行，其中韓職過去在二軍和秋訓比賽實驗性質測試，各隊都提出問題，由於問題實在太多了，今年韓職決定一軍比賽暫緩實施，即使違規也只給予警告，每場賽後聯盟和裁判會開會討論並寫報告，做為日後上路實行參考依據，態度十分嚴謹。

中職就相當「有效率」了，幾年前開始中職針對壘上沒人規定投手出手時間限制，還有打者要在規定時間內進入打擊區，因為沒有確實執行，使得比賽愈打愈久。去年7月中職領隊會議就針對賽事時間縮短進行討論，當時會長蔡其昌提出，針對投手投球秒數，可參考大聯盟執行的資料來進行改革，最快預計明年球季就會開始施行。

結果，今年1月中職總教練會議就討論出加快比賽時間的相關規定，並在接下來的領隊會議拍板定案，只經過官辦熱身賽的「實戰測試」，就在例行賽倉促上路，非常有效率，其實在熱身賽期間就有不少球界人士憂心，如此冒然推行，正式比賽開打保證出問題。

果然，例行賽開打不到1個月就狀況百出，而且至少超過半數球隊總教練提出質疑，包括投球計時器到底從何時開始按，完全沒有一套標準，讓人無所適從，投手明明就超時了，裁判卻沒有抓，投球計時器居然沒有像韓職一樣統一採購，設備規格不一，有些球場投球計時器會發生「跳秒」的狀況，各球場內野和外野投球計時器秒數沒有同步，斗六球場外野明明就裝設投球計時器，比賽中卻沒有開啟使用宛如擺設，大巨蛋內野投球計時器竟然在投手極難看到的地方顯示，投手計時器秒數和裁判秒數竟然是不一樣的。

各球場的計時器沒有一定的標準，球員花很長的時間都還不一定能適應。 福耳／攝影

上述只是列舉部分狀況，其他狀況不一而足，在此就不詳述了，這也無怪乎有職棒球隊總教練提出，要不要再召開1次總教練會議，看這項加快比賽時間的新制度，要繼續實行還是暫時先取消，否則開季的亂象讓大家都無所適從。

必須要強調的是，加快比賽時間的規定立意是好的，也確實收到縮時效果，但現在的問題是，相關條文規定、執行人員、投球計時器等設備全都不到位，而且居然完全沒有在二軍比賽至少先實施一年，然後再推上一軍戰場，實在是勇氣可嘉，大聯盟投入大量金錢、時間和精力才上路，都還有一些問題浮現了，何況中職只是依樣畫葫蘆推出縮時規定，還沒有二軍比賽試行再進行檢討，當然會亂象叢生。

另外還有一個問題就是，目前中職有25名裁判，其中有7名裁判是20222年到職，年資在兩年以內，需要實戰磨練提升經驗值，然而今年中職多達600場一、二軍賽事，單週有數日5地開打，裁判工作量相當繁重，每場一軍賽事的預備裁判，比賽開打其實並不是沒事做，他們還是有其他任務在身，但預備裁判卻要負責操作投球計時器秒數的設備，負擔和精神壓力非常大，耗費的心力甚至不亞於執法的壘審。

美國職棒目前的投球計時器字體大又清楚，有專人操作，時間準確且不會反光，。 美聯社資料照片

投球計時器的操作是相當專業的，裁判工作已經如此辛苦了，還要負責按投球計時器，實在是太操勞了，比較理想的做法是，讓裁判回歸場上執法專業，聯盟另聘專業工作人員來操作投球計時器，一來可以減輕裁判的負擔，讓判官大人處於最佳體力和精神狀態，確保執法品質，二來也可減少投球計時器操作的爭議。

今年中職縮短比賽時間的新制，主要包括投手在壘上無人要在20秒內啟動投球動作，壘上有人則是25秒內，捕手要在倒數剩餘9秒前雙腳位於捕手區，打者需在倒數剩餘8秒前雙腳進入打擊區，而且還有一個但書，就是打者必須直視投手並可隨時準備好擊球姿勢，投手單一打席退板或牽制最多3次，延長賽採突破僵局制。

至於投球計時器何時開始倒數，規定是必須同時符合3個要件，包括投手持球位於投手丘、打者和捕手在本壘附近、野手就守備位置。